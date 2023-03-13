紐時稱國際刑事法院要起訴俄羅斯在烏克蘭的戰爭罪 該法庭則緘默

烏克蘭/俄羅斯/國際刑事法院

《紐約時報》周一報道，國際刑事法院(ICC)希望起訴俄羅斯人在烏克蘭的戰爭罪行，並列舉了兩起移交給俄羅斯的兒童以及蓄意打擊民用基礎設施的初步案例。對此，設在海牙的國際刑事法院檢察官辦公室卻表示，它將 "不予評論"。

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法新社今天引述美國媒體報道，國際刑事法院現立兩案。第一起案件涉及綁架烏克蘭兒童，據稱這些兒童隨後被送去收養，或送往再教育營。第二起案件涉及指控俄羅斯軍隊故意用導彈襲擊民用基礎設施，如發電廠和水廠。

據《紐約時報》稱，該法院成立於2002年，旨在審判世界上最嚴重的罪行，它還打算尋求對幾個人的逮捕令。該媒體引用了不具名的現任和前任國際刑事法院官員的話，但沒有詳細說明誰將被指控以及何時被指控。

一年多來，國際刑事法院一直在調查俄羅斯攻勢期間可能犯下的戰爭罪或反人類罪。國際刑事法院檢察官卡里姆-汗(Karim Khan)本月早些時候在訪問烏克蘭後表示，被指控的綁架兒童事件是 "優先調查"。他在3月7日的一份聲明中說：兒童不能被當作戰爭的戰利品。

據卡里姆-汗說，他訪問了烏克蘭南部的一個兒童保育中心，該中心 "在據稱將兒童從烏克蘭驅逐到俄羅斯聯邦 "或其他被佔領地區後，成空空如也。

該檢察官說，他正在調查對 "重要民用基礎設施 "的襲擊，並已訪問了幾個此類遭襲擊的地點。檢察官說，他有 "一種感覺，即走向正義的勢頭正在形成"。

檢察官卡里姆-汗此前曾將烏克蘭描述為一個 "犯罪現場"，他還訪問了基輔附近的布查鎮，法新社記者在那裡看到至少有20具屍體躺在一條街道上。

法新社說，俄羅斯和烏克蘭都不是國際刑事法院的成員，但基輔已經接受了法院對烏克蘭領土的管轄權，並正在與國際刑事法院檢察官合作。

俄羅斯否認戰爭罪的指控。專家們一致認為，俄羅斯也不太可能交出嫌疑人。