英國批准增加對台灣潛艇相關出口 稱可能激怒中國

英國/台灣/潛艇軍售

根據英國政府出口許可數據，去年前九個月，英國政府授予企業向台灣出口潛艇相關部件和技術的許可價值總計達到創紀錄的 1.67 億英鎊（2.0129 億美元），這比過去六年的總和還多。

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英國批准增加對台灣的潛艇相關出口，根據路透社對數據的分析顯示，這比過去六年的總和還多。這些數據是公開的，但之前沒有報道過與台灣有關的最新數據。

當路透社提供這些數據時，中國外交部在一份聲明中說：“如果這是真的，那將嚴重違反一個中國的原則，損害中國的主權和安全利益，破壞台灣海峽的和平與穩定”中國方面稱，“中方對此高度關注並堅決反對。”書面聲明敦促英國“停止向台灣當局提供軍事支持”。

英國不承認台灣，與台灣沒有正式外交關係，但與台灣保持着經貿關係，在台北有一個事實上的英國大使館。英國政府發言人在一份聲明中表示，英國長期以來一直“根據具體情況向台灣頒發受控商品出口許可證，前提是這些申請符合管制武器和武器出口的規則”。”該聲明還說：“我們認為，台灣問題應由台海兩岸人民通過建設性對話和平解決，不使用武力或脅迫進行威脅或使用。”

兩名英國政府官員表示，授予的許可證數量增加反映了台灣的需求增加。由於問題的敏感性，他們不願透露姓名。

據兩名了解出口情況的立法者和兩名前官員表示，這些批准反映了英國支持台灣的意願增強。一位不願透露姓名的立法會議員表示，授權出口許可證相當於為更好地裝備台灣開了“綠燈”。

數據來自出口管制組織，該組織負責出口許可，隸屬於英國國際貿易部。它顯示，政府在 2022 年前 9 個月期間在“潛艇部件”和“潛艇技術”類別下向台灣頒發了 25 份出口許可證。這些數據沒有透露哪些公司獲得了授權，也沒有詳細說明它涵蓋了哪些具體設備。

根據英國需要出口授權的戰略軍事物品清單，一種稱為 ML9 的許可證類型涵蓋“軍艦、特種海軍設備、配件、部件和其他水面艦艇”。另一種許可證類型 ML22 包括以下技術：開發、生產、運營、安裝、維護、修理或商品或軟件所需的。

英國政府周一宣布增加國防開支，同時公布了英國國防、安全和外交政策優先事項的更新，闡述了它計畫如何“應對來自中國和俄羅斯的新威脅”。

據路透社說，北京和台北之間的軍事緊張局勢達到幾十年來的最高水平。距離中國海岸東南約 100 英里的台灣表示，它正在建造一支潛艇艦隊以增強台灣海軍防禦能力。由於擔心激怒中國，台灣幾十年來一直無法從其他國家購買常規潛艇。

台灣民選政府強烈反對中國的主權主張，稱只有台灣人民才能決定他們的未來。

報道稱，針對英國與潛艇相關出口的評論請求，台灣國防部在一份聲明中表示，其造船計畫是“一項重大國策，海軍根據該政策以務實的方式推進了各種項目。 “台灣外交部說，“我們希望各界繼續給予支持，共同維護台海安全與和平。”

台北的目標是在 9 月之前測試它的第一艘原型船，並在 2025 年之前交付計畫中的八艘船中的第一艘。在台灣宣布計畫建造潛艇艦隊後，英國發放潛艇相關許可證的速度開始加快。