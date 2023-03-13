英法重申台海和平重要性台灣官方表達高度歡迎

英法峰會/台灣

2023年3月10日，法國總統馬克龍在愛麗舍宮總統府，與來訪的英國首相蘇納克舉行第36屆法英領導人峰會，提及台海和平穩定重要性。

針對英法兩國日前高峰會之後發表的聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性，台灣外交部(13)表達高度歡迎，並強調，這顯示了維護台海和平穩定，是國際民主國家的高度共識。

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台灣外交部指出，英、法兩國3月10日在法國總統府愛麗榭宮（Palais de l’Élysée）舉辦第36屆高峰會，會後發表聯合聲明，重申台灣海峽和平穩定的重要性，呼籲用和平方式處理兩岸議題，並嚴正呼籲中國，不要提供俄羅斯物質協助。台灣外交部對這項聲明表達高度歡迎，肯定英法兩國政府對台海安全的關注。

台灣外交部發布新聞指出，歐洲兩大要角共同關切台海和平，意義非凡，英國下議院外交委員會去年12月對英國政府提出「整合性政策評估」建言，表達對台灣友好的立場；法國也從去年發布的新版印太戰略，到近期的法澳「2+2部會磋商」，都發表對台友好的言論。

台灣外交部說，英法政府的行動除了展現堅定的友台立場，也凸顯維護台海和平穩定，是國際民主國家的高度共識，台海安全確實是維護「自由與開放的印太區域」不可或缺的一環。

台灣外交部強調，台灣將持續與理念相近的國際夥伴共同維護印太區域和平開放與繁榮，以及全球的自由民主。

本屆英法高峰會由法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及英國首相蘇納克（Rishi Sunak）率領雙方政府團隊、商界人士及青年代表會談，為英國與歐盟國家的互動開啟新篇章。