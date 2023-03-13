BBC又把萊因克爾請回來了

英國/BBC

英國廣播公司（BBC）今天3日宣布，該廣播電視集團最有名的主持人之一、前足球運動員加里-萊因克爾將重返廣播室。此前萊因克爾曾因在上個星期五發布了反對政府的推特後被停職。BBC此舉引起爭議與強烈抗議。

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據本台在倫敦記者報道稱，BBC總裁蒂姆-戴維今天發表一份聲明，說：“萊因克爾是BBC的重要一員，我也知道BBC對他意味着什麼，我期待着他在下周末繼續主持我們的節目。” 自上周以來，在BBC明星主持人加里-萊因克爾被停職後，這家公共廣播公司被指控向政府壓力屈服。

這位前足球運動員在推特上推文批評了保守黨政府的移民法案後被BBC解僱。他的節目《每日比賽》每周六晚播出，是英國電視的一個王牌欄目。

這一切都始於這位前國腳的一條推特，他在自己的賬戶上譴責 "一項針對最弱勢人群的殘酷政策。政策語言讓人聯想到德國在1930年代使用的詞語"。萊因克爾的推文引發保守黨指責，他們要求英國廣播公司制裁這位主持人。

據BBC說，在與節目部門討論後，加里-萊因克爾被暫時停職，"直到我們對他使用社交媒體有明確和一致的立場"。BBC的決定並沒有得到體育界的支持。BBC的工作人員也抵制，BBC各頻道的周末體育節目都因此而不播了。

萊因克爾的節目已經播出了近60年，他主持了近25年，但仍在進行，但形式有所減少--20分鐘而不是1小時--最重要的是沒有聲音，沒有專家，沒有人評論。也沒有對足球運動員的採訪。他們也都拒絕參加，只有一些關於當天比賽的總結。

加里-萊因克爾主持的節目《每日比賽》已經運行了近60年，他主持該節目也近25年。為了抗議，體育節目雖然仍然在進行，但時間大大縮減，20分鐘而不是1小時，最重要的是節目里沒有聲音，沒有專家，沒有人評論。也沒有對足球運動員的採訪，只有一些關於當天比賽的消息。

BBC一些工作人員批評管理層膽小怕事。在全國記者聯盟看來，BBC的立場是危險的。它是在向政府的壓力屈服。加里-萊因克爾經常在社交網絡上表達自己的觀點。六年前，他寫道，保守黨以一種 "可怕的種族主義和完全無情的 "方式對待尋求庇護者。

當時，英國廣播公司曾為主持人辯護，理由是這是他的私人推特賬戶，對記者的嚴格規定並不適用於體育節目主持人。

這家公共廣播公司經常成為有關其編輯獨立性問題的辯論對象。據萊恩克爾的支持者稱，BBC在公正性方面有雙重標準。此案重新討論了BBC主席理查德-夏普的問題。夏普沒有編輯角色，但他仍然被指控在鮑里斯-約翰遜的任期內有利益衝突。理查德-夏普在競選BBC主席職位時獲得90萬銀行貸款，隨後被首相約翰遜任命。他否認有任何利益衝突，但此後他的任命成為一個獨立的公共任命辦公室的調查對象。反對黨自由民主黨本周末要求他辭職。

隨着主持人萊因克爾的復職，BBC的該節目在本周六應該一切恢復正常。該頻道將審查記者關於使用社交媒體的指導方針。作為回報，該主持人將不得不對他的推文更加謹慎。但據他的兒子喬治-萊因克爾回答採訪時說，他的父親永遠不會為他的推特道歉。