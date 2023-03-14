俄羅斯新法：對批評瓦格納者治罪

俄羅斯/瓦格納/烏克蘭戰爭

俄羅斯議員周二通過了一項法律，對 "詆毀 "瓦格納等僱傭武裝的人也可以處以重刑，這項法律措施已經針對俄羅斯軍隊的批評生效，並被用來鎮壓對烏克蘭侵略戰爭的批評者。

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俄羅斯議會下院杜馬在議會網站上說，對 "詆毀俄羅斯武裝部隊的行為 "的刑事處罰擴大到為武裝部隊執行任務提供幫助的志願部隊、組織和個人。杜馬議長維亞切斯拉夫-沃洛金說："所有今天冒着生命危險確保俄羅斯國家和公民安全的人，都將通過這項法律得到保護，免遭挑釁和謊言"。沃洛金還說，"懲罰將是嚴厲的，最高可剝奪自由15年"。

私人武裝團體瓦格納是俄羅斯在烏克蘭侵略戰爭軍事系統的核心力量。從俄羅斯監獄大量招募人員的瓦格納集團在烏克蘭東部戰鬥的中心巴赫穆特地區發揮着主力軍作用。

但在當地有很大自主權的瓦格納與總參謀部和國防部發生緊張關係，瓦格納指責俄羅斯正規軍無能，甚至因為缺乏炮彈供應而促使士兵叛國。這個由葉夫根尼-普里戈津領導的私人武裝團體也出現在其他大陸，特別是非洲，據批評者說，瓦格納實質是在執行克里姆林宮的骯髒工作。

在對烏克蘭的侵略戰爭開始後不久，俄羅斯出台了一系列刑事制裁措施，以鎮壓對軍隊的任何形式的批評。

知名反對派和普通公民都被逮捕，一些人已經因為批評而被審判和定罪，比如伊利亞-亞辛，他在去年12月被判處八年半的監禁。另一位俄羅斯反對派人士弗拉基米爾-卡拉-穆爾紮（Vladimir Kara-Murza）從周一開始受審，面臨最高25年的監禁。他被指控犯有叛國罪和散布關於針對俄羅斯軍隊的 "虛假信息"。