土耳其阻撓 芬蘭 瑞典先後加入北約

瑞典/北約

瑞典首相剋里斯特森今天在新聞發布會上表示，瑞典和芬蘭可能會在不同階段被批准加入北約，

瑞典首相剋里斯特森於3月14日在斯德哥爾摩表示芬蘭將或先於瑞典加入北約可能性上升，主要受到土耳其方面的壓力。

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瑞典首相剋里斯特森今天在新聞發布會上表示，瑞典和芬蘭可能會在不同階段被批准加入北約，隨着談判出現困難，這種可能也在提升。他指出很明顯，在過去的幾周里，土耳其方面已經表明他們已經為芬蘭加入北約做好了準備，但還不是瑞典。

自從俄羅斯入侵烏克蘭一年多以來，瑞典和芬蘭申請加入北約，期望在今年7月北約在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會上正式成為北約成員國。

隨後土耳其與瑞典和芬蘭同時恢復談判，瑞典北約首席談判代表斯坦斯特羅姆解釋說，土耳其仍然認為我們沒有完成談判，這在會議上已經明確表明，這與對待芬蘭態度不同。

北約秘書長斯圖爾滕貝格早在今年2月中旬首次表示芬蘭和瑞典有可能同時加入北約。

芬蘭和瑞典必須獲得30個成員國批准才能加入北約，但目前尚未獲得土耳其和匈牙利批准。

土耳其指責瑞典政府對居住在瑞典的庫爾德“恐怖分子”採取消極態度，要求引渡數十人，但是沒有得到回應。

土耳其總統埃爾多安當政20年，將在今年5月14日舉行總統選舉，瑞典期望隨後能夠進入北約。