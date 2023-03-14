美國一無人機受損墜毀在黑海海域 俄方否認有碰撞

無人偵察機墜毀

美國駐歐洲和非洲空軍司令詹姆斯·赫克（James Hecker）14日表示：俄軍戰鬥機蘇凱-27在黑海撞上了美國無人偵察機（MQ-9死神無人機），導致無人機受損墜毀在黑海海域。華盛頓譴責俄羅斯的“魯莽”行為。而俄羅斯國防部已經譴責美國無人機“野蠻操作”，俄方否認戰機和無人機有碰撞。美國國務院宣布將召見俄羅斯駐華盛頓大使。

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該地區自烏克蘭戰爭開始以來一直受到北約的密切監視。 美國空軍司令表示：“我們的MQ-9死神無人機在國際空域執行例行海上偵查時被俄羅斯飛機攔截和撞擊，導致死神無人機MQ-9墜毀。

美國軍方表示，兩架俄羅斯蘇凱27前來攔截美國MQ-9無人機，一架戰機在國際標準時間18點03分撞上了美國無人機。美方指俄國戰機危險操作。

法新社表示，華盛頓沒有軍艦部署在黑海，但定期派遣無人機巡視區域內及周邊地區的情況。

美軍歐洲司令部（US European Command）發出新聞稿指出，2架俄羅斯蘇愷-27（SU-27）戰機今天上午在黑海國際空域攔截美國空軍MQ-9無人偵察機。

下午6點左右，其中一架俄羅斯戰機撞上MQ-9無人機螺旋槳，導致無人機墜毀。美軍指控俄羅斯行為魯莽，並警告這類挑釁行為可能導致誤判與意外升級。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）14日被問及此事時表示，雖然俄羅斯在相關區域的攔截行動並不罕見，但造成飛機墜毀是第一次。這次事件反映俄羅斯行為不專業、不安全，且魯莽。

他並表示，美國總統拜登（Joe Biden）已經聽取白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）簡報，美國國務院也會向俄羅斯表達對這種“不安全且不專業攔截的關切”。

柯比強調，此事不會阻止美方持續在該區域執行任務，美國會繼續在國際空域航行與運作。

MQ-9“收割者”（MQ-9 "Reaper"，又譯“死神”，原代號稱為“掠奪者B”（Predator B）），是一款由通用原子航空系統（General Atomics Aeronautical Systems, GA-ASI）為美國空軍所開發的無人機。

MQ-9是由MQ-1掠奪者式改進而成的進階機種，但尺碼更大、載重更重，具有長滯空時程、高海拔監視的能力，有別於前代機種原本是開發作為偵察用途但轉用於主動攻擊目標，MQ-9是第一款專門設計作為獵殺用途的無人機，但它也可以執行情報、監視與偵察等任務。另外，儘管機身性能上有差別，但MQ-9與MQ-1仍共用相同的控制介面。