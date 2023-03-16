瑞士信貸股價在央行支持後反彈 市場擔憂仍在

瑞信危機

瑞士央行決定向瑞士信貸拋出了超過500億瑞士法郎救助安撫全球市場後，瑞信的股價周四開盤時飆升，跳漲30%以上。但瑞信是否就此已經走出困境了仍是困擾投資者和市場的問題。

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周三，瑞銀股價在其最大股東沙特國家銀行發表聲明後出現了恐慌，遭遇了歷史上最糟糕的交易時段，創下了1.55瑞士法郎的歷史新低。沙特銀行董事長的一份聲明說，他的銀行 "絕對無意 "進一步投資於瑞士信貸，並堅持認為阻力主要來自監管部門。他的言論在美國矽谷暴雷後非常擔心風險蔓延的市場上引發了股票的恐慌。該股在盤中損失了高達30%的價值，並最終收跌24.24%。這是其歷史上最糟糕的交易時段，其跌幅甚至比2008年金融危機期間的動蕩時段還要大。瑞信危機更引發歐美股市血流成河，多間銀行個股一度跌到熔斷。

瑞信的問題與近期美國銀行倒閉潮原因不同，但對瑞信的擔憂加劇人們對整體經濟惡化的恐懼。一股金融體繫到處藏未爆彈的隱憂情緒席捲全球，加深人們對銀行業危機可能威脅全球經濟的擔憂。

瑞信被認為非常重要，不能允許其倒閉的極少數銀行俱樂部之一，為了阻止恐慌，瑞士信貸緊急呼籲瑞士中央銀行借入多達500億瑞士法郎（507億歐元），以 "預先加強 "其流動資金。它還將進行一系列價值約30億瑞士法郎的債務回購。

據法新社報道，周三晚間早些時候，在經過一天令人驚訝的沉默之後，瑞士央行和瑞士金融市場監管機構（Finma）保證，該銀行的財務狀況良好，符合銀行法規的嚴格標準。

瑞士央行表示，它準備允許瑞士信貸 "在需要時 "獲得流動資金。兩個監管機構還認為，"美國一些銀行所面臨的問題與瑞士金融市場之間不存在直接蔓延的風險"。央行和Finma強調，瑞士銀行受制於 "嚴格的資本和流動性要求"，並稱瑞士信貸 "符合 "這些要求。 對瑞士信貸這樣的銀行來說，這些要求更高，因為它是一個所謂的 "系統性重要 "銀行。

中央社報道引述財星雜誌（Fortune）指出，曾準確預測2008全球金融海嘯而有“末日博士”（Dr. Doom）之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）在13日時說，雖然暫時看不出美國地區性銀行的問題會蔓延到大型銀行或更廣泛的金融體系，但隨利率上升，會有大型歐洲銀行出問題，結果馬上就爆出瑞信危機。

針對瑞銀危機，羅比尼受訪時說：問題在於若按某些標準，瑞信可能大到不能倒，也可說大到無法救。目前不清楚（瑞士）聯邦體系有否足夠資源制定紓困計畫。