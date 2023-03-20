捷克不甩北京警告下周組150人大型代表團訪問台灣

捷克/台灣

捷克共和國下議院議長周一表示，她將在本周率領 150 名商人、科學家和官員前往台灣。路透社報道稱，這是捷克迄今訪問台灣的最大代表團，顯示捷克共和國無視中國一再警告。

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據路透社說，捷克準備組織大型訪問台灣代表團，並無視中國。捷克的中右翼政府尋求發展與台灣的關係，台灣已成為歐盟這個成員國的主要外國投資者之一。

聲稱台灣是自己領土的中國稱，捷克下議院議長馬凱塔·佩卡洛娃·阿達莫娃原定於 3 月 25 日至 30 日在韓國逗留後進行的對台灣訪問是一個“錯誤的決定”。

捷克下議院主席Pekarova Adamova稱，“從台灣的角度來看，這是台灣現代歷史上最大規模的外國訪問，從我們的角度來看，這是五年來最大的出訪商業代表團。” 據Pekarova Adamova 說，“中國發出了公開警告，但沒有採取任何其他行動。我認為我們最初的反應足夠明確和有力。”

捷克總理彼得·菲亞拉 (Petr Fiala) 為新選總統帕維爾 (Pavel) 一月份與台灣總統的通話進行了辯護，稱政府尊重一個中國的政策，但可以自行決定與誰通話。

捷克共和國與台灣沒有官方關係。大多數國家都避免與台灣及其總統進行高層公開互動，不希望激怒中國。

捷克現政府於 2021 年上台，承諾深化與包括台灣在內的印太地區民主夥伴的合作，重視人權，同時調整與中國的關係。

佩卡洛娃·阿達莫娃 (Pekarova Adamova) 是繼捷克參議院議長米洛斯·維斯特西爾 (Milos Vystrcil) 於 2020 年訪問台灣之後前往台灣另一位捷克政治領袖。維斯特西爾當年帶去了大約 90 人，並沿用美國前總統肯尼迪 1963 年柏林的一次蔑視蘇聯圍困的演講中所說“我是一位i柏林人”為榜樣，宣稱“我是台灣人”。