烏克蘭收復克里米亞？有人稱此是烏托邦

烏克蘭/克里米亞

九年前，2014年3月18日，俄羅斯總統普京簽署政令，將克里米亞吞併納入俄羅斯版圖，並在稍後，這個烏克蘭半島一次虛假的公投後被莫斯科稱合法吞併。長期以來，克里米亞的地位問題一直處於爭議之中，但由於俄羅斯的大規模侵略戰爭，這一問題再次浮出水面。基輔表示希望奪回該半島，據本台報道稱這讓烏克蘭的西方盟友感到尷尬。

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烏克蘭總統澤連斯基稱，"只有奪回克里米亞，我們才將恢復和平。這是我們的土地。我們的人民。我們的歷史。"澤連斯基於上個月在Twitter上曾經如此寫道。烏克蘭總統經常宣布，他的國家將重新控制九年前被俄羅斯吞併的半島。確實，自從俄羅斯從赫爾松和第聶伯河右岸敗退撤軍後，這一前景似乎比全面入侵烏克蘭之初更容易實現。

但是，雖然西方國家的領袖一直公開宣稱克里米亞是烏克蘭的一部分，但在他們看來，這似乎是一個特例。

許多官員認為，雖然沒有公開說明，但烏克蘭將無法通過武力奪回該國所有領土。在巴黎，就像在倫敦和柏林一樣，人們強調，西方只能在一定時間內幫助並支持烏克蘭戰爭努力。

但也有人擔心俄羅斯會做出更激烈的反應或使用核武器，因為克里米亞對普京來說有非常重要的象徵意義和政治價值。如果烏克蘭的支持者不積極鼓勵烏克蘭收回克里米亞，那麼烏克蘭就不會公開這樣表達。在一些歐洲官方看來，其實是烏克蘭在設定抗戰目標。