莫斯科對國際刑事法庭3大法官即檢察官反作刑事調查

國際刑事法院/俄羅斯/普京

俄羅斯周一宣布，俄羅斯啟動對國際刑事法院（ICC）的檢察官和三名法官展開刑事調查，國際刑事法院以非法 "驅擄 "烏克蘭兒童到俄羅斯的指控對俄羅斯總統普京發出戰爭罪逮捕令。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯調查委員會在一份聲明中說，俄羅斯對包括國際刑事法院檢察官卡里姆-汗在內的法官 "發布了逮捕俄羅斯聯邦總統的非法決定。

俄羅斯司法官員說：此項刑事調查已經開始。據俄羅斯指控，國際刑事法院檢察官卡里姆-汗因 "對已知無罪的人進行刑事起訴，同時非法指控該俄羅斯人犯下嚴重或特別嚴重的罪行"。

設在荷蘭海牙的國際刑事法院指控普京在莫斯科和基輔的侵略戰爭衝突中 "驅擄 "數以千計的烏克蘭兒童，犯下戰爭罪。

據克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱但莫斯科抨擊國際刑事法庭這一決定是 "無效的"，因為俄羅斯不是國際刑事法院的成員，因此不會承認該法院的管轄權。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）稱國際刑事法庭這一決定是 "歷史性的"，拜登（Joe Biden）稱這是 "合理的"，

根據俄羅斯調查委員會說，"國際刑事法庭對普京的刑事起訴顯然是非法的，因為沒有如何刑事責任"。俄羅斯官方說，普京作為國家元首，"對外國的管轄權享有絕對豁免權"。