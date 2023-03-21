德國政府部長訪台 中國大發雷霆

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中國對德國教育研究部長周二訪問台灣表示憤怒，稱此訪問為“卑鄙”，而德國外交部的消息人士回應稱，此行並未偏離德國的“一個”中國”政策。

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據路透社今天報道稱，中國抗議德國教育研究部長貝蒂娜·斯塔克-瓦辛格“卑鄙”訪問台灣。

中國將台灣視為自己的領土，並加大了軍事、政治和經濟壓力以主張這些權利。此次具有政治敏感性的訪問正值德國要重新審視該國此前與中國的密切關係。

今年1 月，德國自由民主黨 (FDP) 議員代表團訪問台灣，自由民主黨是總理奧拉夫·朔爾茨 (Olaf Scholz) 的三方聯盟中最小的政黨。該訪問也引發了北京方面的抗議。

同樣來自自民黨的教育研究部長貝蒂娜·斯塔克-瓦辛格 Bettina Stark-Watzinger 在與台灣國家科學技術委員會部長吳宗聰簽署技術合作協議時表示，“促進與類似部門的合作對我和我的部門來說極為重要。” 該部長稱台灣是志同道合的夥伴。

貝蒂娜·斯塔克-瓦辛格周二在台北表示：“這一訪問代表着在民主價值觀透明、開放、互惠和科學自由的基礎上可加強合作。”

她還說：“我很高興和榮幸成為26年來首位率團訪問台灣的部長。”她稱讚說， “台灣擁有優秀的研究機構，是一個備受推崇的合作夥伴。”

在北京，中國外交部發言人汪文斌表示已就她的“卑鄙行為”向德國提出強烈抗議。汪文斌稱，德國應“立即停止與台獨分裂勢力的來往往來，立即停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，立即停止利用台灣問題干涉中國內政。”

德國外交部的一位消息人士稱，柏林已經注意到中國的回應，但德國教育部長貝蒂娜·斯塔克-瓦辛格此行符合德國的“一個中國”政策，即承認台灣是中國不可分割的一部分。

與大多數國家一樣，德國與台灣沒有正式外交關係，但在台北設有事實上的大使館。

鑒於此行的敏感性，貝蒂娜·斯塔克-瓦辛格沒有安排會見台灣總統蔡英文。

與德國前總理安格拉·默克爾的政策不同，奧拉夫·朔爾茨政府正在制定一項新的中國戰略，以減少對中國的依賴，中國迄今是德國商品的重要出口市場。

德國教育研究部長今天在回答記者提問時說：“德國聯邦政府的對華政策沒有改變，從這個意義上講，今天的訪問與此無關。”