挪威第一家：防“抖音”防“電報群”

挪威/中國

挪威司法部長Emilie Enger Mehl周二警告挪威公務員不要在他們的工作設備上安裝中文應用程序抖音。這項建議與西方國家的一些警告甚至禁令相呼應，是出於對間諜活動的擔憂。挪威官方稱，此禁防也適用於對源自俄羅斯的電報群Telegram加密信息系統。

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據法新社引述挪威司法部長Emilie Enger Mehl周二警告稱， "在他們的風險評估中（......），情報部門指出俄羅斯和中國是挪威安全利益的主要風險因素。" 挪威司法部長在一份聲明中被引述說，“情報部門還指出，社交網絡是風險人物和其他希望通過虛假信息和信息影響挪威的人的舞台。”

該禁防適用於所有公務員連接到其行政部門數字系統的工作設備。

29歲的梅爾是挪威政府中最年輕的成員，她自己也在去年秋天經歷了一場風暴：在挪威媒體和反對派的抨擊下，該官員在長時間沉默後承認在自己的工作手機上安裝了抖音TikTok，她強調在一個月後刪除了該抖音應用程序。

她的理由是需要向年輕的公眾講話，而該抖音應用程序在他們年輕人中間非常流行。

挪威司法部表示，如果是出於職業原因，公務員仍然可以使用TikTok和Telegram，但使用的設備不能與政府的數字系統相連。

美國、歐盟委員會和英國已經禁止在工作相關設備上使用TikTok。

據法新社，中國抖音TikTok在11月承認，中國的一些員工可以訪問歐洲用戶的數據，並在12月承認員工曾使用這些數據來追蹤記者。但該集團堅決否認中國政府對抖音數據有過任何控制或訪問。