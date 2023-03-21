美國加快向烏克蘭交付艾布拉姆斯系列主戰坦克

軍事援助

國際 – 五角大樓周二表示，美國將在秋季向烏克蘭交付艾布拉姆斯系列主戰坦克，交付速度比預計的要快得多，而愛國者防空系統也將按“加速時間表”抵達。另外，烏克蘭從國際貨幣基金組織獲得 156 億美元的救助計畫。

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五角大樓發言人空軍准將萊德(Pat Ryder)21日在記者會上表示，華盛頓與基輔協調，“決定提供M1A1型斯坦克 ”。

萊德空軍將領還補充說，這“將使我們能夠顯著加快交付進度，並在今年秋天之前將作戰力強的武器交付給烏克蘭。”

據發言人稱，這些坦克將賦予烏克蘭“與華盛頓原計畫提供的 M1A2 非常相似的能力”，但拒絕詳細說明這兩種型號之間的差異。

根據萊德將軍的說法，提供 M1A2 坦克需要一年多的時間。烏克蘭也將提前接收先進的愛國者防空系統。

萊德將軍表示：“我們有信心能夠加快交付愛國者（系統）。”萊德將軍還表示說，烏克蘭人接受該系統的培訓“比預期的要快，因為他們準備好並熱情地進行培訓”。

自俄羅斯於 2022 年 2 月開始入侵以來，美國迅速組建了一個由數十個國家組成的聯盟來支持基輔，美國正在領導一場幫助烏克蘭的國際運動。