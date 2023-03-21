見澤連斯基之前 岸田憑弔布查

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日本首相岸田文雄周二訪問烏克蘭小鎮布查，這是基輔附近的一座殉難城市，已成為俄羅斯侵略佔領時期暴行的象徵地。前往憑弔布查，是岸田對烏克蘭首次歷史性訪問日程的一部分。

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法新社記者在現場注意到，岸田在抵達基輔後不久，在與烏克蘭總統澤連斯基會面之前，於下午乘火車前往布查。

烏克蘭稱岸田對這個飽受戰爭蹂躪的國家的訪問是"歷史性"。

烏克蘭副外長埃米內-傑帕爾在臉書上說："這次歷史性的訪問是烏克蘭和日本之間團結和強大合作的標誌，"副外長發布了岸田在基輔火車站台的照片。她說：“我們感謝日本對我們未來勝利的有力支持和貢獻。”

岸田成為二戰結束以來第一位訪問戰區的日本政府領導人。他的訪問正值中國國家主席習近平在莫斯科與普京舉行會晤，俄羅斯對烏克蘭的入侵戰爭成為普京與習近平討論的中心。

日本外交部在一份聲明中說，岸田將會見澤連斯基，岸田將表達"他對在澤連斯基指揮下保衛祖國保衛人民的勇氣和毅力的尊重，以及日本和世界工業七國集團對烏克蘭的不懈聲援和支持"。

日本今年將主辦G7首腦會議。

岸田文雄是2022年2月俄羅斯入侵以來唯一尚未訪問基輔的七國集團領導人。他經常被要求訪問烏克蘭。2023年2月底，美國總統拜登也曾對基輔進行了突擊性的高調訪問。

東京加入了西方對俄羅斯的制裁，並向基輔提供了援助。2月，日本宣布再向烏克蘭提供55億美元（51億歐元）的援助。東京還援送防禦性設備，並提出接待衝突中的難民。

法新社說，然而，日本沒有提供軍事援助，因為日本和平主義憲法要求日本將其軍事能力限制在防禦措施上。