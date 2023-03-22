俄批英供應烏克蘭貧鈾彈 英國駁斥戰事核升級

核威脅

國際 – 針對俄羅斯總統普京批評英國供應貧鈾穿甲彈給烏克蘭軍隊，英國外交大臣克萊弗利22日表示，俄烏戰爭並無核升級情況。

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路透社報導，英國20日證實，將提供給烏克蘭的彈藥當中含有貧鈾（depleted uranium）。這種重金屬之所以用於製成武器，主要因為具有高密度特性，能更輕易穿透戰車與裝甲。

然而，普京（Vladimir Putin）21日譴責英國打算將這種彈藥遞交給烏克蘭，說由於這類武器含有“核成分”，莫斯科將不得不做出相應回應。

克萊弗利（James Cleverly）22日則表示，俄羅斯是唯一談論核風險升高的國家，且貧鈾彈是傳統武器。

他在宣布英國國際科技戰略的場合中說：“並無核升級情況。世界上唯一談論核問題的國家是俄羅斯。俄羅斯並未受到威脅，這件事純粹關於協助烏克蘭自我防禦。”

克萊弗利還表示：“值得確定讓每個人都了解，不是因為貧鈾彈的名稱中含有鈾字，就代表這些是鈾彈。這些不是核彈藥，純粹只是傳統彈藥。”

不過，俄羅斯22日再警告說，如果英國提供烏克蘭貧鈾穿甲彈，將令俄烏戰爭“嚴重”升級。

法新社報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示：“這會是朝向衝突升級更前進一步，且是嚴重的一步。”

英國數十年來在穿甲彈當中使用貧鈾，也不認為這些彈藥具有核能力。俄羅斯據悉也擁有貧鈾彈。