拉加德：歐洲央行要在中期把通貨膨脹率拉回到2%的目標是不能討價還價的

通貨膨脹

歐洲央行行長拉加德表示，我們要在中期把通貨膨脹率拉回到2%的目標是不能討價還價的。拉加德說，歐洲央行會根據經濟數據，用強有力的策略來降低通脹，但不準備打折扣。歐洲央行同時會監控個銀行的金融條件。拉加德說，如果個銀行不太情願承擔風險， 開始擡高借貸利率， 歐洲央行將採取更加強有力的措施。

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歐洲央行行長拉加德3月22日警告說，近期的金融動蕩可能會為歐元區增添「下行風險」，同時堅稱決策者仍將着重於抑制嚴重的通膨。

法新社報道，美國3家區域性銀行倒閉以及瑞士銀行集團（UBS AG）強制收購瑞士信貸（Credit Suisse），使全球市場陷入動蕩，並引發人們擔憂銀行業危機如滾雪球般擴大。

拉加德表示，歐洲央行調降通膨預測，以及上調今年成長預期，並沒將近期的動蕩納入考量。

她在法蘭克福演說時表示：「這些緊張局勢添加新的下行風險，並使風險評估變得更加不確定。」

她還說，歐洲央行的預測存在「額外不確定性」。

拉加德堅稱，如果最近的預測得到證實，「我們仍有依據來確保消除通膨壓力」。

她表示，但面對「高度不確定性」，未來的決定將取決於數據。拉加德並沒有做出進一步升息的承諾。