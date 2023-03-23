日本首相岸田談烏克蘭訪後感

日本/烏克蘭/俄羅斯

日本首相岸田文雄結束對印度和歐洲兩國的訪問，乘包機於23日上午抵達了東京羽田機場。他在官邸向媒體表示，親眼看到遭受進攻的烏克蘭第一線，“深切感受到俄羅斯的侵略是暴行，再次認識到必須堅持基於法治的國際秩序”。

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據共同社今天報道稱，日本首相岸田強調將基於此次外訪，推進5月七國集團首腦會議（G7廣島峰會）的準備工作。

日本參院預算委員會下午舉行集中審議。岸田在審議伊始，介紹訪烏經歷稱“日本作為G7輪值主席國，展示了主導應對烏克蘭遭侵略問題的決心”。他表示通過與烏克蘭總統澤連斯基的會談，兩國關係變得穩固。

據岸田指出：“為避免這種慘劇重演，必須儘快阻止俄羅斯的侵略。”他還強調，實際感受到具有日本特色的細緻支援很重要。

據共同社，岸田20日在印度新德里與該國總理莫迪會談後，返回了預定下榻的賓館。之後，他與少數隨行人員一起悄然離開賓館，未使用政府專機而是乘包機出發前往波蘭。21日坐火車突訪基輔，與澤連斯基舉行會談。22日回到波蘭，與波蘭總理莫拉維茨基舉行了會談。

日本首相岸田文雄對遭俄羅斯進攻的烏克蘭展開突擊訪問，向全世界宣傳了自己作為七國集團（G7）輪值主席與烏總統澤連斯基的團結。以民生領域為主提出了日本特有的援助措施，努力就迄今的不足之處有所交代。此舉與同一時期的中俄首腦會談形成對比，似乎也印證了G7與中俄將國際社會分為兩派的格局。

據岸田表示，“強烈希望無論如何都要在G7廣島峰會前直接對話，表達日本堅定不移的團結（態度）。”

此前，岸田對於烏克蘭“覺得有些說不過去”（其身邊人士語）。原因之一為，俄烏衝突爆發後岸田是唯一沒有訪烏的G7首腦。另一個原因為無法與美歐步調一致提供武器。儘管此番已實現訪烏，但根據現行的“防衛裝備轉移三原則”運用指針，日方無法提供坦克等具有殺傷力的武器。

希望奪回失地的烏克蘭要求美歐提供坦克和防空系統等支援。日本無法回應這一要求。衝突爆發後，日本的支援金額也在G7基本墊底，上月衝突爆發一周年之際宣布追加支援55億美元後，總額終於升至僅次於美英的71億美元。

據共同社說，此次的會談中，岸田還表示將新提供能源領域4.7億美元無償援助、並撥款3000萬美元用於支援無殺傷能力的裝備品。此前還準備掃雷、基礎設施修復、農業生產恢復等具日本特色的支援項目。不過，正如外務省消息人士所言，這是“能在廣島峰會上挺起胸膛的規模”，欲與G7各國比肩的一面無可否認。

日烏兩國首腦在聯合聲明中寫入了追究犯戰爭罪和殘酷行為責任這一強烈措辭。而中國國家主席習近平訪問了當事國俄羅斯。習近平與俄總統普京之間就不含俄軍全面撤退的“和平方案”進行了討論。基輔和莫斯科同一時期舉行兩場首腦會談，反映出G7和中俄在烏克蘭危機上的分歧對立局面，歐美媒體從這一角度切入進行了報道。即使日本與提供武器的做法保持距離，岸田作為今年G7的主席，此次訪問基輔留下了上述立場的鮮明印象。