桑切斯輪值歐盟主席3個月前赴北京會習近平 稱聚焦烏克蘭戰爭

西班牙/中國/烏克蘭

西班牙首相桑切斯周四透露，下周將前往北京與中國國家主席習近平會面，並與習近平討論中國解決烏克蘭衝突的和平計畫。西班牙社會黨人首相將是自三年多前開始的新冠病毒疫情大流行開始以來，繼德國總理奧拉夫-朔爾茨之後，第二位訪問中國的歐盟國家領導人。

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法新社今天引述總統府部長博拉尼奧斯Félix Bolaños在接受公共電視台TVE採訪時說，桑切斯的訪問將在西班牙7月1日接任為期六個月的歐盟（EU）主席國三個月前進行。據他稱，桑切斯前往中國與中國領導人的會面，將成為解釋西班牙對歐洲主席國的願景的機會。

根據西班牙政府的一份聲明，桑切斯將在參加完海南島的博鰲亞洲論壇（BFA）後前往北京，整個中國之行將在3月30日和31日進行，為期兩天。

博拉尼奧斯說："中國可以在調解俄羅斯和烏克蘭之間發揮非常重要的作用，這當然將是桑切斯將與中國國家主席討論的問題之一"。

法新社說，與歐盟一樣，西班牙在烏克蘭與俄羅斯的遭侵略戰爭衝突中給予烏克蘭全力支持。

今年2月，中國提出了一個12點和平計畫，稱希望結束已經持續了一年多的烏克蘭戰爭。本周早些時候，習近平對莫斯科進行了高調訪問，這被解釋為對俄羅斯總統普京的強烈支持。普京讚揚了中國的計畫，並表示他對與烏克蘭的會談持開放態度，但美國和歐洲對北京的調停能力仍持高度懷疑態度。

該報道稱，被視為桑切斯得力助手的博拉尼奧斯強調說：必須結束這場戰爭，要讓俄羅斯認識到這是一場絕對沒有道理的侵略戰爭。