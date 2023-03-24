北歐四國空軍簽署意向聲明：目標250架戰機聯合行動

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據彭博社報導，芬蘭、瑞典、挪威和丹麥四國空軍代表簽署了一份指揮官意向聲明，同意將其大約250架戰鬥機作為一個機隊來操作的目標。根據芬蘭和丹麥軍方周四和周五分別發表的聲明，四國空軍指揮官於3月16日簽署了一份關於深化合作的聯合意向聲明。

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丹麥國防軍司令部周五通過聲明介紹稱，在德國拉姆施泰因空軍基地，北歐四國空軍指揮官簽署了首份北歐空軍指揮官意向書，這將為北歐統一防空奠定基礎。

聲明指，“繼北歐政治和軍事戰略層面關於加強北歐國家之間合作的意向聲明之後，北歐空軍指揮官發布了北歐空軍聯合意向聲明。上周他們在北約空軍司令部負責人在場的情況下籤署了第一份北歐空軍指揮官意向書。”

丹麥軍方稱：“意向聲明加強了北歐合作，為進一步加強北歐空軍鋪平了道路。最終目標是通過基於已知的北約方法制定北歐聯合空中作戰概念，能夠作為一支部隊無縫地協同行動。”

據悉，按照四方達成的協議，這些國家的空軍將在四個領域採取行動：綜合指揮與控制、作戰規畫與執行；四國空軍的靈活和有韌性的部署；聯合空中態勢感知；空軍的聯合訓練和演習活動。

丹麥軍方稱，“這些努力的總和將使北歐地區的空軍能夠採用整體方法。北歐反應演習（Nordic Response）和北極圈挑戰演習（ Arctic Challenge Exercise）將被用作共同努力的里程碑。未來，北歐空軍將加強跨大西洋聯繫，繼續正在進行的融合與合作進程，為實施多域作戰做好準備，確定並採取長期解決方案，以實現我們的共同目標。”

挪威和丹麥已經是北約成員國，而芬蘭在去年5月與瑞典一起尋求加入該軍事聯盟後，預計將在數周內加入。

據挪威《晚郵報》報導，結合力量，這四個國家最終將擁有大約250架現代戰鬥機。其與法國和英國等歐洲大國的空軍規模大致相當。