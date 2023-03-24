英王訪法計畫因法國退休制度改革抗議而推遲

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據英國廣播公司（BBC） 報導，英國國王查爾斯三世對法國的國事訪問計畫已被推遲。法國總統府3月24日通過聲明表示，這一決定是法英兩國政府在馬克龍總統和查爾斯國王周五上午進行電話交流後作出的，“目的是為了能夠在符合我們友好關係的條件下歡迎查爾斯三世國王陛下。”

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此前，英國國王查爾斯三世夫婦計畫於3月26日至31日對法國和德國進行首次出國訪問。愛麗舍宮周五發布的聲明指出：“鑒於昨天宣布法國將於3月28日星期二舉行新的反對退休制度改革全國行動日，原定於3月26日至29日在我國舉行的查爾斯三世國王的訪問將被推遲” 。法方表示，被推遲的國事訪問將儘快重新安排。

據BBC報導，白金漢宮解釋說，推遲訪問是由於“法國的局勢”。白金漢宮的聲明稱：“陛下非常期待一找到日期就有機會訪問法國”。英國政府也表示，這一決定是“在法國總統要求英國政府推遲訪問後，經各方同意作出的。”

法新社報導指，這一決定是在法國多地周四發生了一天一夜的示威和暴力活動後作出的。反對法國政府提出的到2030年將退休年齡延長至64歲的抗議活動已進入第三個月。

根據法國內政部的數據，周四全國有108.9萬人參加了示威活動，而法國總工會(CGT)統計的數字有350萬參與者，這是第九天的全國行動日。