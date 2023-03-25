澤連斯基：烏克蘭國家安全局正經歷一場根本性的內部變革

烏克蘭/政治/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月24日晚在例行視頻講話中表示，烏克蘭國家安全局（SBU）正在經歷一場根本性的內部變革，這將使其能夠更好地保衛國家。

廣告 繼續瀏覽後續

澤連斯基周五晚在視頻講話中說道：“今天，在烏克蘭國家安全局日的前夕，我向烏克蘭國家安全局的工作人員，我們所有的特勤人員表示祝賀。絕對值得注意的是：烏克蘭國家安全局正在經歷一場根本性的內部變革。”

澤連斯基補充說：“為了真正保衛國家，這項服務得到了充分動員。它現在給烏克蘭帶來了我們每個人都只能引以為豪的成果。烏克蘭國家安全局的工作人員正在與外部敵人作戰，消除內部威脅，歷史性地結束了俄羅斯通過代理人操縱烏克蘭的任何企圖。”

澤連斯基表示：“今天，我感謝所有烏克蘭國家安全局的員工。而且我相信，該部門將在保衛國家方面為烏克蘭帶來更多成果。”

據悉，澤連斯基在本月初簽署總統令，解除了烏克蘭國家安全局副局長亞庫舍夫（Oleksandr Yakushev）、兩個部門的主管以及國內兩個地區的安全局負責人的職務。

在西方向基輔提供前所未有的援助時，清理門戶在很大程度上被認為是烏克蘭政府試圖表明其正在解決腐敗等問題。