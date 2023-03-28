法國國民議會通過決議承認烏克蘭大饑荒為種族滅絕

法國/政治/烏克蘭

據法新社報導，法國國民議會3月28日通過決議承認上世紀30年代初，在前蘇聯時期造成數百萬烏克蘭人死亡的烏克蘭大饑荒（Holodomor）為種族滅絕。對此，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：“我們感謝國民議會的議員們作出這一歷史性決定。”

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法國國民議會周二在一項幾乎一致通過的決議中，以168票贊成，2票反對，呼籲法國政府也這樣做，回應基輔對這段因俄羅斯入侵而重現的痛苦記憶的強烈期望。

該決議案文本由國民議會中10個政治團體中的7個團體的成員共同簽署，極左法蘭西不屈服黨（LFI）、法國共產黨和極右國民聯盟黨（RN）除外。法國共產黨是唯一投反對票的，他們認為議員代替歷史學家和法官是不合法的。

通過的決議案文本“正式承認蘇聯當局在1932年和1933年對烏克蘭人口實施的強迫和計畫性饑荒的種族滅絕性質”。法國國民議會“譴責”這些行為，並“申明支持烏克蘭人民的願望，即承認蘇維埃政權對他們犯下的大規模罪行”。

國民議會呼籲法國政府承認其為種族滅絕，並要求政府“鼓勵在國際上自由查閱與烏克蘭大饑荒有關的檔案，特別是俄羅斯聯邦的檔案”，以記錄事實。

2022年12月，歐洲議會通過決議承認烏克蘭大饑荒為種族滅絕。然而，俄羅斯斷然拒絕這一認定，並援引1930年代的大饑荒不僅使烏克蘭人受害，也使俄羅斯人、哈薩克人和其他民族受害的事實。

澤連斯基在投票後不久發布的一條法語推文中回應說：“感謝國民議會的議員們作出這一歷史性決定”。他補充說：“克里姆林宮的極權政權，無論是過去還是現在，都無法摧毀、也永遠不會摧毀真理和正義！”

提出該決議案的執政黨—復興黨籍議員熱內特（Anne Genetet）通過推特表示：“由我提出的跨黨派決議幾乎一致承認並譴責烏克蘭大饑荒是種族滅絕行為。我們能夠就基本價值觀走到一起。”

就澤連斯基的稱讚，熱內特還回應說：“去年九月我們見面時我就答應過您。我很高興今晚能夠獲得這次投票。”

此外，法國國民議會議長布朗-皮韋（Yaël Braun-Pivet）亦表示：“90年前，有300到400萬烏克蘭人死於蘇維埃政權的計畫性饑餓。這就是‘烏克蘭大饑荒’。我們的議會今天承認這一悲劇是種族滅絕。我們比以往任何時候都更加支持烏克蘭!”