國際原子能機構：紮波羅熱核電站的情況並沒有好轉

核電安全

歐洲 – 國際原子能機構總幹事格羅西到烏克蘭南部目前由俄羅斯控制的紮波羅熱核電站視察，關注核電站附近的戰鬥加劇，核電站的周邊狀況並未改善。法新社記者也得以參加。

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格羅西表示，“我努力準備並提出將得到各方接受的保護措施“。格羅西隨後告訴法新社，再次懇求莫斯科不要在那裡儲存軍事裝備，尤其是武器。

格羅西表示， “我們的想法是就某些原則、某些承諾達成一致，包括不攻擊該核電站。他遺憾地表示， “整個地區的軍事活動都在增加”，特別是“士兵人數顯著增加”。

格羅西身着防彈衣，三名國際原子能機構的監察員陪同總幹事視察了紮波羅熱核電站。

俄羅斯核電公司（Rosenergoatom）執行長顧問卡查（Renat Karchaa）29日告訴國營媒體塔斯社（TASS）， “我們遠沒有幻想格羅西的到訪會徹底改變局面”。

烏克蘭認為，只有俄羅斯撤出紮波羅熱核電站才能保證核安全。 俄羅斯則指責基輔不顧由此產生的嚴重後果，想要以武力奪回核電站。

3 月 22 日，格羅西先生警告說，該工廠處於“不穩定狀態”，因為根據國際原子能機構的說法，3 月 1 日受損的“最後一條應急電源線”仍“斷開並正在維修”。 然而，作為最後的手段，它可以確保核安全和安保，特別是通過冷卻反應堆。

3 月 9 日，在俄羅斯發動襲擊後，這座巨大的發電廠與烏克蘭電網切斷了 11 個小時。 應急柴油發電機已開啟，為安全系統提供最小的電力。

格羅西先生警告說 “我們都不能玩火”！歐盟外交事務負責人博雷利指責俄羅斯危害整個歐洲大陸的安全。