國際奧委會允許俄與白俄運動員參賽邁曲線一步？俄羅斯也抗議

國際奧委會/俄羅斯/白俄羅斯

國際奧委會建議恢復俄羅斯運動員和白俄羅斯運動員參加國際比賽的資格，條件是他們沒有"積極支持俄羅斯侵略烏克蘭戰爭"，並且沒有與軍事或安全機構 "簽約"。烏克蘭對此批評，俄羅斯也指控此舉有歧視嫌疑。國際奧委會顯示繼續協調決定俄羅斯與白俄運動員是否有權參加2024年巴黎奧運會。

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據俄羅斯奧委會主席28日表示，國際奧委會當天發布的允許俄羅斯和白俄羅斯運動員打着中立旗號並以個人身份重返國際比賽的標準是 "歧視性的"。俄羅斯官方稱，國際奧委會宣布的重返國際比賽的標準是不可接受的。這是對俄羅斯的歧視。"

據俄羅斯奧委會官員稱，”國際奧委會執行委員會的決定是一場鬧劇“。據俄羅斯奧委會官員波茲德尼亞科夫說："國際奧委會和聯合國的原則被藐視了。"他要求 "對所有國家的運動員提供平等條件"。

關於不恢復與俄羅斯軍隊"簽有合同"的運動員參賽資格的具體標準，俄羅斯奧委會負責人認為，這一措施 "旨在""損害整個俄羅斯體育"，因為據他說，這"在俄羅斯體育界造成了一種衝突"。一些俄羅斯專家認為，這項措施可能會將大量國家運動員排除在外，包括一些在單項運動中成績優秀的運動員。

波茲德尼亞科夫還說，向一些俄羅斯和白俄羅斯運動員敞開參賽大門是國際奧委會的 "承認"。

法新社說，在與整個奧林匹克世界進行了四個月的磋商後，國際奧委會28日決定讓國際聯合會和比賽組織者決定是否邀請俄羅斯和白俄羅斯的運動員。國際奧委會只限於提出 "建議 "並 "協調他們的做法"。

國際奧委會尚未就俄羅斯和白俄羅斯參加2024年巴黎奧運會的問題作出決定，鑒於包括烏克蘭在內的幾個國家威脅要進行抵制，這是一個敏感問題。

烏克蘭譴責國際奧委會允許俄羅斯與白俄羅斯運動員參加國際比賽，烏克蘭並懷疑國際奧委會曲線努力讓俄羅斯與白俄羅斯運動員有資格參加2024年在巴黎舉行的奧運會。