小麥出口

小麥價格持續承受壓力

發表時間：

La crispation sur le marché du blé est aussi favorisée par la flambée du maïs.
La crispation sur le marché du blé est aussi favorisée par la flambée du maïs. © Skyradar/Pixabay
作者： 法廣
8 分鐘

歐洲 – 上個星期，俄羅斯小麥出口價格繼續下跌，和世界小麥走勢保持一致。反映出黑海穀物協議續簽後，出口供應擔憂減退。俄羅斯國內小麥庫存高，也對小麥價格構成持續壓力。

廣告

泛歐交易所（Euronext）小麥的價格29日一噸普通小麥漲至 271.75 歐元，較上周創下的 14 個月低點上漲了 11% 以上。 法國農業與農產品戰略諮詢機構Agritel的分析師塞巴斯蒂安·龐塞萊（Sébastien Poncelet）表示，“市場受到銀行業危機的壓力較小，這使得市場有可能回到對冒險和預期更加開放的市場。”

Superior Feed Ingredients公司穀物專家Jon Scheve表示，利益相關者擔心“俄羅斯可能對其小麥出口施加最低價格的威脅”。Agro投資機構報道說，由於近期價格下跌，農業部可能會暫停小麥和向日葵的出口。

該信息與路透社相矛盾，據路透社稱，俄羅斯政府希望設定底價，以確保生產商有足夠的收入，而不是阻止出口。俄羅斯當局既沒有正式確認也沒有否認任何信息。

根據穀物經紀Inter-Courtage的交易員Damien Vercambre的分析，“表面上看像市場在操作，但市場有充分的理由下跌，但俄羅斯人正在人為地擡高小麥價格。”

私人控股公司-美國嘉吉公司（Cargill）決定不再為 7 月開始的 2023/24 年度的俄羅斯穀物出口做出貢獻，這進一步加劇了與俄羅斯有關的緊張局勢。 俄羅斯農業部向路透社保證，該措施不會對該國的出口產生影響。

根據Sovecon分析中心調查的數據，俄羅斯的小麥出口量並未下降，目前仍約為每周 100 萬噸。SovEcon 諮詢公司的安德烈·西佐夫 (Andreï Sizov) 稱，俄羅斯農民正承受着莫斯科徵收的出口稅的重壓，出口稅約為每噸 50 美元，並且正在壓縮他們的利潤。 這位分析師報告稱，目前“俄羅斯農民非常焦慮”，以至於一些人正在考慮減少小麥種植面積。

法國農業諮詢公司Agritel分析師Sebastien Poncelet稱，一個星期前，土耳其國家糧食局（TMO）舉行國際招標，尋購695,000噸制粉紅小麥，但沒有俄羅斯方面的報價。這種模稜兩可的情況有可能是希望購買烏克蘭更便宜的小麥。

Global Commodity Analytics & Consulting總裁Michael Zuzolo表示，黑海是俄羅斯和烏克蘭穀物出口地，但情況變化無常。法新社29日報道說，小麥市場的緊張局勢也受到玉米價格飆升的推動，這兩種穀物的走勢往往一致。 中國在美國的訂單熱潮刺激了黃糧價格。

自 3 月中旬以來，中國已購買近 300 萬噸美國玉米，占整個當前季美國草出口總量的 6% 以上。

經紀公司U.S. Commodities分析師魏德邁(Dax Wedemeyer)表示，市場仍然保持謹慎，因為美國農業部 (USDA) 關於美國種植面積的年度報告即將發布，該報告將提供有關美國農民仲裁的信息。

他解釋說，“與大豆相比，玉米的（生產）成本存在很多不確定性”，前者的化肥投入比後者高得多。

 

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

繼續閲讀相同主題内容 :