小麥價格持續承受壓力

小麥出口

歐洲 – 上個星期，俄羅斯小麥出口價格繼續下跌，和世界小麥走勢保持一致。反映出黑海穀物協議續簽後，出口供應擔憂減退。俄羅斯國內小麥庫存高，也對小麥價格構成持續壓力。

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泛歐交易所（Euronext）小麥的價格29日一噸普通小麥漲至 271.75 歐元，較上周創下的 14 個月低點上漲了 11% 以上。 法國農業與農產品戰略諮詢機構Agritel的分析師塞巴斯蒂安·龐塞萊（Sébastien Poncelet）表示，“市場受到銀行業危機的壓力較小，這使得市場有可能回到對冒險和預期更加開放的市場。”

Superior Feed Ingredients公司穀物專家Jon Scheve表示，利益相關者擔心“俄羅斯可能對其小麥出口施加最低價格的威脅”。Agro投資機構報道說，由於近期價格下跌，農業部可能會暫停小麥和向日葵的出口。

該信息與路透社相矛盾，據路透社稱，俄羅斯政府希望設定底價，以確保生產商有足夠的收入，而不是阻止出口。俄羅斯當局既沒有正式確認也沒有否認任何信息。

根據穀物經紀Inter-Courtage的交易員Damien Vercambre的分析，“表面上看像市場在操作，但市場有充分的理由下跌，但俄羅斯人正在人為地擡高小麥價格。”

私人控股公司-美國嘉吉公司（Cargill）決定不再為 7 月開始的 2023/24 年度的俄羅斯穀物出口做出貢獻，這進一步加劇了與俄羅斯有關的緊張局勢。 俄羅斯農業部向路透社保證，該措施不會對該國的出口產生影響。

根據Sovecon分析中心調查的數據，俄羅斯的小麥出口量並未下降，目前仍約為每周 100 萬噸。SovEcon 諮詢公司的安德烈·西佐夫 (Andreï Sizov) 稱，俄羅斯農民正承受着莫斯科徵收的出口稅的重壓，出口稅約為每噸 50 美元，並且正在壓縮他們的利潤。 這位分析師報告稱，目前“俄羅斯農民非常焦慮”，以至於一些人正在考慮減少小麥種植面積。

法國農業諮詢公司Agritel分析師Sebastien Poncelet稱，一個星期前，土耳其國家糧食局（TMO）舉行國際招標，尋購695,000噸制粉紅小麥，但沒有俄羅斯方面的報價。這種模稜兩可的情況有可能是希望購買烏克蘭更便宜的小麥。

Global Commodity Analytics & Consulting總裁Michael Zuzolo表示，黑海是俄羅斯和烏克蘭穀物出口地，但情況變化無常。法新社29日報道說，小麥市場的緊張局勢也受到玉米價格飆升的推動，這兩種穀物的走勢往往一致。 中國在美國的訂單熱潮刺激了黃糧價格。

自 3 月中旬以來，中國已購買近 300 萬噸美國玉米，占整個當前季美國草出口總量的 6% 以上。

經紀公司U.S. Commodities分析師魏德邁(Dax Wedemeyer)表示，市場仍然保持謹慎，因為美國農業部 (USDA) 關於美國種植面積的年度報告即將發布，該報告將提供有關美國農民仲裁的信息。

他解釋說，“與大豆相比，玉米的（生產）成本存在很多不確定性”，前者的化肥投入比後者高得多。