教皇呼吸道感染 需住院治療

方濟各住院幾天

歐洲 – 教宗方濟各（Pope Francis）29日住進羅馬的傑梅利醫院（Gemelli Hospital）接受體檢，發言人在發布上述消息時並沒有透露更多的細節。梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）通報說這是例行體檢。但意大利媒體並不這麼看。另據消息，教皇患有呼吸道感染，需住院“幾天”。

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按照此前的安排，29日下午，方濟各本安排接受一家電視台專訪，專訪是臨時被取消的。意大利媒體表示，例行體檢的說法是不對的。

意大利的《晚郵報》（Corriere Della Sera）還報道說，由於心臟問題救護車把方濟各送進了醫院。

安莎社（ANSA）通信社則報道說，醫生對方濟各進行了初步檢查之後表示，他的身體狀況沒有什麼可擔憂的。

梵蒂岡沒有回應媒體不同的報道。2022年12月中旬，教皇方濟各在一次新的採訪中透露，他已經簽署了辭職信。該辭職信將在他“身體不適”的情況下使用。據美國有線電視新聞網（CNN）援引西班牙《ABC》報道，當被問及如果出現健康問題或事故時如何履行職責，教皇方濟各表示他已提前簽署了一份辭職信。方濟各稱，這份辭職信交給了時任梵蒂岡教廷國務卿的紅衣主教塔爾齊西奧·貝爾托內（Tarcisio Bertone），貝爾托內於2013年辭職。“我不知道貝爾托內樞機主教（後來）把那封信交給了誰，但我是在他擔任教廷國務卿時交給他的。”方濟各說，這是他第一次公開談論這封辭職信的存在。

兩年來，方濟各除了膝蓋有問題外，身體狀況似乎較為良好。人們經常看到他拄拐杖，有時他也會因右膝疼痛而使用輪椅。2022年早些時候，由於膝蓋治療問題，方濟各曾取消前往剛果和南蘇丹的行程。2021年，方濟各因憩室炎做了結腸切除手術。