歐洲人權法院今開庭 審2公民狀告瑞士與法國 頭一遭

氣候/人權/法國/瑞士

歐洲人權法院今天開庭審兩個案件，第一個聽證會於上午9點15分開始，對指控瑞士的案件進行審查。第二個案審今天下午開審，是法國北部Grande-Synthe前市長Damien Carême對法國的訴訟求。

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瑞士一名退休人員和法國一位前市長首次將他們各自的國家告上歐洲人權法院（ECHR）。Les Aînées pour la protection du climat suisse "協會麾下有2000多名平均年齡為73歲的成員，他們正在集體譴責全球變暖對他們健康造成影響。這個協會的一名退休人員領頭狀告瑞士政府。而法國正被一個受到海平面上升威脅的北部城鎮的前市長起訴。

第一個聽證會於上午開始，庭訊在一個擁擠的廳房裡，對瑞士案審查，400多人到庭，包括這家瑞士協會的許多成員。

81歲的訴訟人布魯娜-莫利納里（Bruna Molinari）在聽證會前對法新社說："我們已經鬥爭了多年。"她住在提契諾州南部，"那裡的污染最嚴重"。她稱，"我們已經走到了法庭見這一步，我希望法院能做出有利於我們的裁決，這樣瑞士環保就能比現在做得更好。

此案由大法庭審理，大法庭是人權法院的最高法庭，由17名法官組成，由愛爾蘭人Siofra O'Leary當庭審主席。

代表瑞士政府的律師Alain Chablais在開庭時辯護說，這是"斷言或暗示瑞士無所作為的意向性審判"，他並列出瑞士在氣候變化方面採取的種種措施。律師還認為，法院應該"不打算成為決定國家氣候保護政策的地方"。

但控告瑞士政府人的律師傑西卡-西莫爾（Jessica Simor）卻說，她的客戶 "已經受到了氣候變化的影響"，瑞士沒有採取足夠的措施來應對氣溫上升，她認為，瑞士的氣溫升溫是全球平均水平的 "兩倍"。該律師堅稱，"瑞士熱死人"，"增熱增加了腎臟問題、哮喘發作、心血管疾病的風險（......），並導致其他嚴重的癥狀，這些癥狀在老年人，特別是老年婦女身上尤為突出"。

控告政府的協會成員稱，歐洲人權法院受理的這次聽證會是 "一個歷史性的事件"，64歲的安妮-馬勒（Anne Mahrer）是由瑞士綠色和平組織支持的 "瑞士氣候保護長者協會 "的發言人之一。這個協會的行動始於2016年，當時就有一系列狀告失敗的訴訟案。隨後，該協會才向歐洲人權法院提出上訴，上訴案的指控包括譴責違反《歐洲人權公約》的若干條款，特別是保障生命權的條款。

法國的案子也是氣候訴訟。

這個案子周三下午審議，是Grande-Synthe（法國北部）前市長Damien Carême的請求，他現在是歐洲生態協會（EELV）的歐洲代表。2019年，他以自己的名義和市長的身份指控法國 "氣候不作為 "，認為他的城市位於海岸線上，受到洪水的威脅。

法國最高行政法院於2021年7月作出有利於該城市市政府的裁決，但要求法國在9個月的時間裡 "採取一切有用的措施 "來遏制 "溫室氣體排放的曲線"，以實現《巴黎協定》的目標（到2030年與1990年相比減少40%）。

加來姆Carême以自己的名義提出的訴訟被駁回，他也將此事提交給歐洲人權法院。歐洲人權法院在一份聲明中說，這位62歲的歐洲議會議員認為，法國未能實現環保目標對他個人產生了 "直接 "影響，因為這 "增加了他的家被水位上升影響的風險"。

Carême的律師、法國前環境部長Corinne Lepage告訴法新社："海平面升高的風險非常高。如果歐洲人權法院作出有利於Carême的裁決，"這一案例法將適用於所有歐盟國家"。

法新社說，預計歐洲人權法院在幾個月內不會對這兩起案件作出裁決。除這兩起案件外，歐洲人權法院可能會在夏季後審理另一起重大氣候案件，即葡萄牙年輕人起訴葡萄牙和其他32個國家對全球變暖不作為的案件。