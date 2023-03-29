烏戰新戰況：烏克蘭反攻俄軍佔領領土

烏克蘭/俄羅斯

在2023年3月26日發布的社交媒體圖片指無人機在頓涅茨克地區巴赫穆特Bakhmut上空拍攝的畫面顯示俄羅斯入侵烏克蘭對當地嚴重毀壞的狀況。

烏克蘭29日襲擊了一個鐵路倉庫，並在前線深處的俄羅斯佔領城市梅利托波爾摧毀了俄軍使用的電力設備。烏克蘭軍隊越來越多地報告對因冬季攻勢失敗而疲憊不堪的俄羅斯軍隊進行反擊。

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據路透社今天報道，烏克蘭軍隊在前線深處襲擊了俄羅斯控制的城市。互聯網上未經證實的圖片顯示，梅利托波爾 (Melitopol) 是俄羅斯控制的政府在紮波羅熱 (Zaporizhzhia) 的基地，爆炸聲照亮了夜空，梅利托波爾 (Melitopol) 是俄羅斯聲稱吞併的五個烏克蘭省份之一。

烏克蘭該城流亡市長證實那裡發生了爆炸。俄羅斯國家塔斯社援引莫斯科任命的官員的話稱，一個鐵路倉庫遭到破壞，城市和附近村莊的電力中斷。

梅利托波爾戰前人口約 15 萬，是俄羅斯軍隊在烏克蘭南部的鐵路物流樞紐，也是連接俄羅斯與被佔領的克里米亞半島的陸橋的戰略要塞。

沒有關於烏克蘭可能用於襲擊的武器的公開信息。這座城市位於烏克蘭 HIMARS 火箭射程的最邊緣，據稱烏軍正在部署的新型武器射程也能覆蓋該地，包括空射 JDAM 炸彈和美國承諾的地面發射 GLSDB 彈藥。

俄羅斯表示，它在周二擊落了一架無人機GLSDB，這是俄軍首次報告這樣的阻擊。

在基輔暗示可能很快對俄羅斯軍隊發動反擊之際，烏軍轟炸可能會阻礙莫斯科的後方後勤保障。戰地報告稱，這裡也是這場戰爭是最血腥的戰鬥場所，俄羅斯軍隊在長達數月的攻勢中仍未取得重大勝利。

據路透社說，梅利托波爾位於俄羅斯控制的 Zaporizhzhia 核電站以南，聯合國核機構負責人拉斐爾·格羅西 (Rafael Grossi) 周三訪問了該核電站，他一再呼籲在那裡建立安全區，稱局勢沒有改善，附近的戰鬥已經惡化。

自近五個月前取得最後一次重大進展以來，烏克蘭軍隊主要堅持守勢。在那段時間裡，莫斯科動用了數十萬預備役軍人和從監獄招募的數萬名罪犯為僱傭軍瓦格納私人軍隊發動了冬季突擊。

但隨着冬去春來，俄羅斯軍隊的攻勢還能維持多久以及烏克蘭人何時反擊的問題懸而未決。

有明顯跡象表明俄羅斯的攻擊正在減弱。烏克蘭總參謀部報告的俄羅斯前線每日平均襲擊次數自 3 月初以來連續四周下降，過去 7 天從 3 月 1 日至 7 日當周的 124 次降至 69 次。周三僅報告了 57 起襲擊事件。

在巴赫穆特以西和更北的前線附近的路透社記者也報道說，上周俄羅斯襲擊的強度顯着下降。

反攻之前的一種期待感正在烏克蘭內部形成。

儘管雙方都傷亡慘重，但俄羅斯軍隊沒有取得重大進展，烏克蘭和西方官員表示，他們懷疑俄羅斯的進攻力量很快就會被消耗殆盡。

俄羅斯官員說，他們的部隊仍在巴赫穆特內部的巷戰中奪取陣地，東部小城市幾個月來一直是他們的主要目標。但到目前為止，他們未能包圍它並迫使烏克蘭軍隊撤退，而這在幾周前似乎很有可能。

英國軍事情報機構周三表示，烏克蘭軍隊已成功將俄羅斯軍隊從主要補給線趕回巴赫穆特，而且俄羅斯對該市的襲擊正在減弱。

上周，莫斯科還對南部的一個小城市 Avdiivka 發動了新的襲擊。英國表示，這也未能取得進展，同時導致俄羅斯裝甲部隊遭受巨大損失。

本周還看到第一批整套的西方主戰坦克抵達基輔。俄羅斯的 RIA 通訊社報道說，莫斯科已向其軍隊派遣了數百輛新的和翻新的自己的坦克，這是一個明顯的回應。