瑞典/北約

瑞典要求加入北約遭遇北約內部成員土耳其與匈牙利阻擋陷入僵局。瑞典今天強硬回應俄羅斯威脅，該威脅稱，如果瑞典與芬蘭加入北約，芬蘭與瑞典立即成為俄羅斯報復打擊合法目標。瑞典召集俄羅斯大使抗議。瑞典也批評匈牙利阻撓。但匈牙利指責瑞典話多。

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匈牙利今天稱對瑞典批評匈牙利阻礙瑞典加入北約表示“不滿”。據路透社引述匈牙利政府發言人周三稱，對斯德哥爾摩批評匈牙利總理奧爾班政策不滿，瑞典譴責匈牙利正在阻止瑞典加入北約。

匈牙利政府發言人佐爾坦·科瓦奇 (Zoltan Kovacs) 表示，彌合兩國關係差距需要雙方共同努力。

去年俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典及其鄰國芬蘭要求加入北約。但這一進程已被匈牙利和土耳其擱置。

在匈牙利奧爾班執政的青民盟拖延數月之後，匈牙利議會周一批准了一項允許芬蘭加入北約的法案，但瑞典的法案仍擱淺。據科瓦奇在他的推特上說，“就瑞典而言，在批准瑞典的加入北約之前，還有大量的不滿因素需要解決。”據他批評說，瑞典“一再熱衷於通過外交抨擊匈牙利，利用他們的政治影響力損害匈牙利的利益”。瑞典批評匈牙利奧爾班政府在過去 13 年中侵蝕歐盟法治。奧爾班否認這些指控。

科瓦奇說斯德哥爾摩多年來一直對布達佩斯採取“敵對態度”。

土耳其總統埃爾多安上周表示，土耳其議會也將開始批准芬蘭加入北約議案。但土耳其拒絕批准瑞典的申請，其指責瑞典窩藏庫爾德武裝分子。

另外，瑞典外交部周三表示，將召見俄羅斯駐斯德哥爾摩大使，抗議俄羅斯“企圖干涉”瑞典加入北約的申請程序。

在俄羅斯入侵烏克蘭後不久，瑞典和芬蘭都在 2022 年尋求加入北約，並希望在今年完成這一進程。

俄羅斯大使在大使館網站上的一份聲明中表示，加入北約使這兩個北歐國家成為“俄羅斯報復措施的合法目標，包括那些具有軍事性質的報復措施”。

瑞典外交部發言人告訴路透社，“瑞典外交部正在召見俄羅斯大使，以抗議這種明顯的干涉企圖。”