英王查理三世抵訪德國

出訪德國

歐洲 – 英國國王查理三世29日抵達柏林勃蘭登堡機場，第一次以英國國王的身份到訪德國，德國聯邦總統率夫人親自迎接。眾所周知，由於法國抗議對養老金改革造成巴黎等多地的騷亂，英國國王查理三世繼位後首次國事訪問、原計畫訪法行程被迫取消。查理三世抵達德國柏林後表示，他希望“盡一切可能”加強與德國的關係。

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與過去的訪問不同，此次到訪的英國國王夫婦在柏林勃蘭登堡門前接受軍事儀仗隊的歡迎儀式。以往從未有過一位國賓在柏林地標-勃蘭登堡門前受到這般禮遇。

訪德時，國王查理三世表示要維護民主價值觀，並讚揚與烏克蘭團結一致，捍衛“自由”，抵禦俄羅斯的“侵略”。德國國家元首瓦爾特施泰因邁爾在總統府貝勒維宮舉行了晚宴。查理三世說，英國和德國“並肩保護和推進他們崇尚的共同民主價值觀”。

查理三世還表示，這場鬥爭“體現在我們與烏克蘭站在一起，在面對無端侵略時捍衛自由和主權”。德國總統表示，“今天，德國和英國在軍事上也是烏克蘭在歐洲的兩個最大的支持者”。

查爾斯一行還將前往勃蘭登堡州和漢堡。29日下午，聯邦總統施泰因邁爾和他的妻子在勃蘭登堡門前以隆重的軍禮接待這對皇室夫婦。

隨後，查爾斯和卡米拉將在貝勒維宮簽署總統的賓客名單。這裡還舉行以“能源轉型和可持續發展（Energiewende und Nachhaltigkeit）”為主題的招待會，並在晚上舉行紀念君主的國宴。

3月30日，查爾斯三世會與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）和柏林市長吉菲（Franziska Giffey）會晤，並在德國聯邦議院發表演說。這是有史以來第一位有此殊榮的君主，同時，查爾斯是否會秀幾句德語也備受期待。

30日下午，查爾斯一行將前往勃蘭登堡州，在勃蘭登堡州州長迪特瑪·沃德克（Dietmar Woidke）和德國總統的陪同下觀看第130德國/英國突擊舟橋營士兵用特種車輛建橋過程。而後前往Ökodorf Brodowin有機農場，了解德國有機農業和濕地保護方面的經驗。在丈夫逗留勃蘭登堡期間，卡米拉將與總統夫人艾爾克-布登本德一起參觀柏林喜歌劇院（Komische Oper Berlin）。

31日上午，英國王室夫婦和德國總統夫婦乘坐ICE火車前往漢堡，漢堡市長特申舍爾（Peter Tschentscher）將於漢堡達姆托爾車站靜候。查爾斯和卡米拉將在車站前“Kindertransport”紀念碑前獻花，據悉該雕塑是為了紀念二戰期間的一次猶太兒童拯救計畫。1938年12月至1939年8月，駐英國的世界猶太救濟會等機構的幫助下，超過一萬名猶太兒童成功逃至英國避難。

2015年6月底，英國女王伊麗莎白二世曾對德國進行為期三日的訪問，那次曾是女王第五度訪問德國。