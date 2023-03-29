莫斯科警告瑞芬 加入北約即成俄合法打擊目標

俄羅斯/北約/芬蘭/瑞典

俄羅斯駐斯德哥爾摩大使警告說，一旦芬蘭和瑞典加入北約，這兩個國家就將成為俄羅斯報復的合法打擊目標。法新社說，這是俄羅斯對瑞典以及芬蘭要求加入北約，再次發出威脅。

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據俄羅斯駐斯德哥爾摩大使維克多-塔塔林采夫大使28日在俄羅斯駐瑞典代表團官方網站上發布聲明，說：“芬蘭和瑞典加入後，俄羅斯與北約的邊界總長度將幾乎翻倍。”據這位外交官在對北約的長篇大論中警告說，“如果有人認為這將在某種程度上改善歐洲的安全，那麼可以肯定的是，這個敵對集團的新成員將成為俄羅斯報復打擊措施的合法目標，包括那些軍事性質的打擊措施。"

在發出這一警告之前，自這兩個北歐國家的首都在去年5月提出申請加入北約的歷史性決定以來，莫斯科已經做出威脅。瑞典與芬蘭的入盟申請打破了幾十年來保持中立、曾經退出北約軍事聯盟的現狀，法新社說，這是俄羅斯入侵烏克蘭的直接後果。

與俄羅斯接壤的芬蘭仍然在等待土耳其總統埃爾多安承諾的批准，才能加入北約。至於瑞典，它的申請已經陷入外交十字路口，目前除了正面臨土耳其的否決，還有匈牙利延後批准。

瑞典仍然希望在7月維爾紐斯舉行的下一屆北約峰會之前加入。

在瑞典以及芬蘭，根據民意調查，在入侵烏克蘭後，公眾輿論急劇轉向支持北約，在芬蘭的支持率高達80%，在瑞典接近三分之二。

但對於這位出生在現在屬於烏克蘭境內的赫爾松的俄羅斯駐斯德哥爾摩大使來說，瑞典想要加入北約組織是 "向深淵邁出了一步"。他對未經全國公民投票的 "草率 "決定表示遺憾，並警告說北約指揮部可能 "決定全面進入衝突"。據俄羅斯駐瑞典大使塔塔林采夫威脅："在這種情況下，瑞典人無疑將被捲入其中，並被派去為他人的利益而犧牲"。