西班牙首相接任歐盟輪值主席前訪華並出席博鰲論壇

西班牙/中國

將自今年7月1日起接任歐盟輪值主席的西班牙首相桑切斯29日啟程前往中國訪問，將於中國國家主席習近平會談，還將出席在海南舉行的博鰲亞洲論壇。觀察人士認為，桑切斯一方面想顯示西班牙國際地位提升，另一方面可能也在為他個人的政治前途鋪路。

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桑切斯此行受到中國國家主席習近平邀請，前往北京慶祝中西兩國建交50周年。桑切斯臨行前對此表示，這項來自中國的邀請是在困難且複雜的地緣政治背景下對西班牙的一種國際承認。

桑切斯將是新冠疫情後，第二位前往北京訪問的歐盟領導人。德國總理朔爾茨在中共二十大後短暫訪問北京。法國總統馬克龍則將在4月8日，與歐盟委員會主席馮德萊恩一道，前往中國。

桑切斯表示，他與中國國家主席的會談將尤其關注烏克蘭戰爭。他表示，要想結束這場戰爭，就需要聽聽中國的聲音。

俄烏戰爭爆發一年多以來，桑切斯政府堅決支持烏克蘭的抵抗努力，而中國始終拒絕稱這是一場侵略戰爭。法國等一些歐洲國家一直呼籲中國利用其與俄羅斯的友好關係，敦促俄羅斯撤出烏克蘭，停止戰爭。中國國家主席習近平3月20日至22日高調出訪莫斯科，與俄羅斯總統普京會談，但整個行程中，中國反覆強調的“勸和促談“的努力似乎並不是重點內容。因此很難說，桑切斯北京之行是否能爭得中國國家主席在烏克蘭戰爭問題上做出不同的表態。

歐洲智庫歐洲對外關係委員會專家José Ignacio Torreblanca向法新社表示，中國對歐盟有具體的期待，因此希望在西班牙接任歐盟輪值主席前，拉攏西班牙。他表示，西班牙當然不是世界舞台的頭號大國，在涉及中國或俄羅斯的戰略問題上，西班牙不是可以發揮決定性作用的國家，但西班牙與中國關係平穩順暢，可以在其中發揮助推作用。

至於桑切斯，西班牙年底將舉行新的立法選舉，觀察人士認為，桑切斯可能也有意藉助推動西班牙在國際事務中影響力的努力，為自己的政治前途鋪路。