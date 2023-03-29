“24小時太陽報”編輯集體發文抗議 稱對中國滲透意大利媒體開第一槍

意大利/中國/“24小時太陽報”

意大利財經媒體“24小時太陽報”發行周日特刊報導“焦點中國”，但內容及標題引發該報編輯委員會不滿，認為這純粹是為吸引赴中投資的宣傳。

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據中央社今天引述消息報道稱，“24小時太陽報”編委會發布新聞稿抗議，無異為中國滲透意大利媒體開了第一槍。

報道引述“蟻報”（Le Formiche）28日消息稱，“24小時太陽報”（Il Sole 24 Ore）的編委會對26日刊出長達4頁的“焦點中國”（Focus China）內容不滿，標題更被記者形容為“雄辯”。“焦點中國”內容從“2022年中國GDP創歷史新高”到“外資企業對中國投資仍是重中之重”，再到“中國，外商投資熱點”，純粹都是為了吸引意大利對中國的投資而進行宣傳。

編委會抗議表示，他們曾向“24小時太陽報”要求“刊物出版前都要進行事前編審，以便來得及修改相關內容，但這個要求被明顯忽視”。編委會強調反對中國的政治宣傳，把缺乏民主基本要素的國家置於報章版面上是不適切的，不是有錢就可以買版面，這是不合適的政治宣傳。凡此獨裁行徑會使政治多元主義、意見和言論自由、尊重少數意見消失。

消息稱，編委會抗議要求知道“24小時太陽報”刊出長達4頁的“焦點中國”背後的道德和利益究竟是什麼。