俄羅斯以間諜罪逮捕一名美國記者 華日促放人

俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯的主要安全機構稱拘留了《華爾街日報》記者Evan Gershkovich。俄羅斯聯邦安全局指控該記者從從事間諜活動。華爾街日報否認間諜指控，並敦促俄羅斯放人。

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據華爾街日報今天報告，俄羅斯聯邦安全局拘留一名《華爾街日報》記者。俄羅斯聯邦安全局(Federal Security Service)是在俄羅斯東部城市葉卡捷琳堡拘留了美國公民Evan Gershkovich。

俄羅斯聯邦安全局在一份聲明中稱，Gershkovich“根據美方的指示行事，收集了構成俄羅斯國家機密的有關一家俄羅斯軍工企業之活動的信息”。

俄羅斯聯邦安全局表示，它已經“制止了” Gershkovich正在進行的“非法活動”，並在葉卡捷琳堡對他提起了訴訟。

Gershkovich作為《華爾街日報》莫斯科分社的一員報道俄羅斯情況。俄羅斯聯邦安全局稱，他被俄羅斯外交部認定為在俄羅斯工作的記者。

《華爾街日報》在一份聲明中表示，對Gershkovich的安全深感關切。

路透社對此事件報道稱，莫斯科逮捕了一名美國記者。

在莫斯科與華盛頓的外交爭端可能升級的情況下，俄羅斯聯邦安全局安全部門逮捕了《華爾街日報》的一名美國記者埃文·格什科維奇，理由是他涉嫌為美國從事間諜活動。

華爾街日報否認了這些指控，並要求立即釋放這位記者。該報稱該記者是“值得信賴和敬業的記者”。

美國至此尚沒有立即回應。一位美國外交消息人士稱，大使館尚未獲知此事，正在向俄羅斯當局尋求信息。

據路透社說，逮捕美國記者格什科維奇可能會對俄羅斯與美國的外交產生影響，並通過嚇跑更多留下來的為數不多的外國記者來加深莫斯科的孤立。

該記者是繼籃球明星布里特尼·格林納 (Brittney Griner) 之後被俄羅斯逮捕的最引人注目的美國人，布里特尼·格林納 (Brittney Griner) 在入侵烏克蘭前一周被發現攜帶大麻油抵達莫斯科，十個月後在一次囚犯交換中獲釋。

“華爾街日報強烈否認來自 FSB 的指控，並要求立即釋放我們值得信賴和敬業的記者 Evan Gershkovich。我們與 Evan 及其家人站在一起，”該報稱。

路透社說，俄羅斯聯邦安全局FSB 在一份聲明中說，它在烏拉爾工業城市葉卡捷琳堡逮捕了 Gershkovich，“涉嫌為美國政府的利益從事間諜活動”。它指控他非法收集有關“俄羅斯軍工聯合體的一家企業”的信息，但並未指明是哪家企業。它沒有提供任何證據。

克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫表示，他了解格什科維奇已被“當場抓獲”。在一次簡報會上被問及逮捕是否會引起華盛頓對俄羅斯記者的反應時，他說：“我們希望不會有這樣的事情，也不應該有。”

美國國務院最近一次更新旅行指南是在今年 2 月，建議美國公民不要前往俄羅斯，因為有被任意逮捕的危險，並表示在俄羅斯居住或旅行的人應立即離開。

自戰爭開始以來，莫斯科實際上取締了所有獨立的俄羅斯新聞媒體，但繼續授權一些外國記者。

在俄羅斯的新聞業受到法律的嚴格限制，任何公開批評這場戰爭的行為都會被判處長期徒刑，俄羅斯稱之為“特殊軍事行動”。

路透社引述身在國外的作家兼俄羅斯安全機構專家安德烈·索爾達托夫在社交媒體上表示，格什科維奇不是間諜，他的被捕是“對仍在俄羅斯工作的所有外國記者的正面攻擊。這意味着FSB 不受約束。”