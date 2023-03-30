哈里控告《每日郵報》侵犯隱私 倫敦法院聽證會告一段落

司法判決

歐洲 – 3月30日是倫敦法院聽證會庭審最後一天。定居美國的英國哈里王子第四條出席一個關於他控告一家報紙出版商涉嫌非法收集信息的聽證會。倫敦高等法院法官馬修·尼克林（Matthew Nicklin）表示，法庭會擇日公布判決。

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去年二月底，英國哈里王子已對英國最大的新聞集團之一、聯合報業（Associated Newspapers）發起訴訟，據知情人士透露，導因是該集團旗下一報社的報道涉及誹謗。

路透社報道，哈里的代表律師曾在2022年1月時表示，哈里夫妻二人自2020年辭去英國皇室職務後，移居美國洛杉磯，就一直聘請私人保鏢。兩人想自費獲警方保護，但被英國政府拒絕。

但哈里當時認為，私人保鏢能給予的保護在他探訪英國時並不足夠，所以想出錢聘請英國警方提供保護。

據知情人士透露，哈里是針對《星期日郵報》一篇刊登於2月20日的報道而起訴該報社誹謗。報道指哈里下達保密令，希望他出錢以取得英國警方保護的事情不要傳出去。

哈里的發言人說，哈里已對聯合報業發起訴訟，但並沒有具體說明訴訟性質，或所起訴的出版品。

聯合報業旗下有《每日郵報》、《星期日郵報》以及網站郵報在線。