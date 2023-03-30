巴赫穆特拉鋸戰持續 烏俄均稱損兵慘重

烏克蘭/俄羅斯/巴赫穆特

烏克蘭國防部新聞局發布圖片中，烏克蘭士兵在烏克蘭頓涅茨克地區的軍事演習中使用裝有美國標槍導彈的發射器。 (烏克蘭國防部新聞處通過美聯社）。 2021年12月23日 星期四 資料照片

烏克蘭軍方今天報告俄羅斯軍隊在東部前線城市巴赫穆特取得了一些戰果，但堅稱烏軍戰士仍在堅守陣地。巴赫穆特的城市爭奪拉鋸戰已經長達數月，雙方都報告傷亡慘重。烏克蘭軍隊死纏俄軍主力，並致使俄軍損失慘重，不僅大傷俄軍元氣，也阻止俄軍有能力揮軍擴大進攻地盤，有力保護基輔安危。

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烏克蘭稱俄羅斯軍隊在前線城市巴赫穆特取得進展。據路透社今天報道稱，在長達 13 個月的俄羅斯入侵鄰國烏克蘭的大部分時間裡，採礦城市巴赫穆特和頓涅茨克東部工業區的周邊城鎮一直是轟炸打擊的焦點。

烏克蘭武裝部隊總參謀部周三晚些時候在一份定期報告中說：“俄軍在攻擊巴赫穆特市的行動中取得了一定程度的成功。”烏克蘭軍情報告說，“烏克蘭守軍守住了這座城市，並擊退了無數敵人的進攻。”

烏克蘭總參謀部報告的俄羅斯前線每日平均襲擊次數自 3 月初以來連續四周下降，過去 7 天從 3 月 1 日至 7 日當周的 124 次降至 69 次。周三僅報告了 57 起襲擊事件。

靠近巴赫穆特西部和更北部的路透社記者也報道說，上周俄羅斯襲擊的強度顯着下降。

俄羅斯官員表示，他們的部隊仍在巴赫穆特境內的巷戰中奪取陣地。

路透社稱無法核實戰場報告。

據一位烏克蘭軍事分析家、烏克蘭預備役上校羅曼·斯維坦說，巴赫穆特的局勢已經穩定下來，烏克蘭部隊在那裡的主要任務，即摧毀俄羅斯軍隊，正在完成。烏克蘭國防部副部長漢娜·馬利亞爾在社交媒體帖子中表示，雖然損失不可避免，但“敵人的損失要大很多倍”。

烏克蘭軍方還表示，南部的赫爾松市以及將烏克蘭一分為二的第聶伯河西岸的其他城鎮再次遭到炮擊。軍方說，烏克蘭空軍摧毀了一架俄羅斯Su-24M轟炸機。它說，過去24小時內，火箭彈和大炮襲擊了俄羅斯軍隊的兩個集中地區，一個彈藥庫和兩個燃料庫。

俄羅斯僱傭軍團瓦格納軍頭稍早承認，瓦格納在巴赫穆特損兵折將非常嚴重。