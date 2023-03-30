梵蒂岡/方濟各

梵蒂岡周四表示，教皇弗朗西斯因呼吸道感染住院後的健康狀況正在好轉，他已恢復工作，同時繼續接受治療。梵蒂岡昨天就公告，排除了教皇患染新冠病毒的可能。

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據路透社今天報道稱，周三，教皇在抱怨呼吸困難後出人意料地被送往醫院，這引發了人們對患有多種疾病的 86 歲教皇健康狀況的新擔憂。

梵蒂岡發言人馬泰奧布魯尼今天在一份聲明中說：“教皇弗朗西斯尊者在夜間休息得很好。他的臨床狀況顯現正在逐漸好轉，他正在繼續計畫的治療。”

據梵蒂岡報告，方濟各“今天早上吃過早餐後，他看了一些報紙，然後繼續工作。”

該聲明指出方濟各可以下床，並在私人醫院套房內的小教堂里祈禱。

教皇在推特上單獨寫道：“我被這些一小時內就收到的許多信息感動了，我以祈禱表示感謝。”

弗朗西斯本月慶祝擔任教皇10 周年。

教廷沒有說明弗朗西斯何時可能離開羅馬的雙子座醫院。梵蒂岡周三表示，預計他將在那裡度過“幾天時日”。

意大利安莎通訊社早些時候報道稱，護理人員“非常樂觀”地認為，除非出現意外，否則教皇可以在 4 月 2 日聖枝主日慶祝活動前及時出院——這是 4 月 9 日復活節前忙碌的一周儀式的開始.

目前尚不清楚這位領導着全球近 14 億羅馬天主教徒的教皇是否能夠參加各種儀式，即使方濟各在周末之前出院。

去年，教皇參加了但由於膝蓋疼痛而沒有主持一些復活節服務。如果同樣的事情再次發生，將任命一位紅衣主教來慶祝這些服務。如果教皇身體健康，他可以坐在椅子上關注事件。

安莎社援引未具名醫院消息人士的話說，醫生“暫時”排除了弗朗西斯的心臟病和肺炎。梵蒂岡還表示他沒有感染 新冠病毒。

弗朗西斯有時會呼吸急促，而且通常更容易出現呼吸系統問題。他在 20 歲出頭時在他的祖國阿根廷接受牧師培訓時切除了一個肺的一部分。教皇還患有憩室炎，這種情況會感染結腸或使結腸發炎，並於 2021 年在 Gemelli 醫院進行了手術，切除了部分結腸。他在 1 月份表示，病情已經複發，導致他體重增加，但他並不過分擔心。方濟各沒有詳細說明。此外，他的右膝也有問題，在公開露面時經常使用拐杖和輪椅。

繼他的前任本篤十六世於去年 12 月去世的歷史先例之後，他最近的住院治療再次引發了人們對他可能因健康原因辭職的猜測。然而，弗朗西斯表示，只有在他嚴重喪失行為能力的情況下，他才會效仿這個例子。

路透社引述意大利瑞士電視台 RSI 在 3 月 12 日播出的採訪中問及什麼情況會導致他辭職，方濟各說：“一種無法讓你看清事物的疲倦。缺乏清晰度，不知道如何評估情況。”