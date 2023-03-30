英國今天准入跨太平洋貿易協定

英國/跨太平洋貿易協定

跨太平洋貿易協定 12 國貿易部長今天在跨越多個時區的虛擬舉行儀式。歡迎英國加入跨太平洋貿易協定。英國成為自 2018 年成立以來，第一個加入 CPTPP 的新國家。

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據四名知情人士告訴 POLITICO，跨太平洋貿易協定組織首席談判代表和成員國高級官員周三就一致認為，英國已達到加入跨太平洋夥伴關係全面進步協議 (CPTPP) 的高門檻。

一位來自成員國的外交官說，談判已經“完成”，英國的加入也“獲得一致同意和確認”。

自該協定於 2018 年成立以來，英國將成為第一個加入該協定的新國家。其現有成員包括澳大利亞、文萊、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡、越南和加拿大。

據該報道，英國的加入意味着它已經達到了該協議市場准入要求的高標準，並將符合歐盟的衛生和植物檢疫標準以及投資者與國家爭端解決等規定。本月早些時候，英國和加拿大之間關於農產品市場准入的爭端也得到解決，為加入鋪平了道路。

一位成員國政府官員表示，成員國一直對英國加入開創先例保持警惕，因為接下來中國的加入申請排在下一個。

英國完成加入跨太平洋貿易協定儀式今天與明天分別在歐洲以及亞洲等地虛擬完成。周三下午，英國首相蘇納克 Rishi Sunak 的發言人表示：“關於 CPTPP 的談判進展順利，部長們將在本周晚些時候與他們的同行進行討論。”