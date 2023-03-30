馮德萊恩訪華前對歐中關係敲警鐘

歐盟/中國/俄羅斯/烏克蘭戰爭

歐盟委員會主席馮德萊恩下周將與法國總統馬克龍聯袂訪問中國。馮德萊恩行前於周四今天警告說，歐盟與中國關係的未來將在很大程度上取決於中國對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的態度。但馮德萊恩說歐盟繼續與中國對話符合歐洲的利益。

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據法新社今天報道稱，歐盟委員會主席馮德萊恩下周與法國國家元首馬克龍一起訪問中國首都。此行是在中國國家主席習近平高調訪問莫斯科兩周後進行的，習近平在訪問中讚揚與普京的俄羅斯之間的 "特殊關係"。

據馮德萊恩稱，"我們必須坦率地說：中國如何繼續對普京的侵略戰爭作出反應，將是歐盟與中國未來關係的一個決定性因素。"

馮德萊恩是在布魯塞爾的一次演講中如此說。中國從未譴責過俄羅斯對烏克蘭的入侵，中國卻在2月份提出了一個 "和平計畫"，稱要結束長達一年的戰爭，但美國和歐洲仍然對中國調解持懷疑態度。華盛頓和歐盟也一再警告北京不要向莫斯科提供武器。

馮德萊恩說，習近平非但沒有對俄羅斯殘暴和非法入侵烏克蘭感到不安，反而與普京的俄羅斯保持着 "無限 "的友誼。"歐盟委員會主席說，"中國有責任在促進公正的和平方面發揮建設性的作用。但這種和平只有在尊重烏克蘭的主權和領土完整的基礎上才可能是公正的。"

馮德萊恩說："任何包含俄羅斯吞併的和平計畫都是根本不可行的。"

馮德萊恩於3月中旬前往華盛頓與美國總統喬-拜登會談。

但歐洲正在增加與中國國家主席習近平接觸。西班牙政府首腦桑切斯Pedro Sánchez目前正在北京。他在前往中國首都之前說，“如果我們希望能夠結束 烏克蘭的戰爭，就必須傾聽中國的聲音。”

繼11月德國總理朔爾茨之後，桑切斯是自三年多前新冠病毒疫情大流行病開始以來第二位訪問中國的歐盟國家領導人。

據外交消息來源稱，將在北京舉行的歐盟與中國峰會正在籌備之中，但尚未確定日期。12月受到習近平接待的歐洲理事會主席米歇爾預計將與歐盟委員會主席馮德萊恩一起出席。

據馮德萊恩在講話中說，歐盟和中國的關係是世界上 "最複雜和最重要 "的關係之一。但近年來，這個關係變得 "更加遙遠，更加困難"。但馮德萊恩堅持說："我們與中國的關係太重要了，不能因為沒有為健康的交往創造條件而將雙邊關係置於危險之中。但是，中國對內更壓制，對外則變得更具侵略性。馮德萊恩提醒說，習近平曾要求中國人準備戰鬥。

馮德萊恩說，"中國共產黨的目標是改變世界，建立以中國為中心的新國際秩序。"

馮德萊恩堅持說，"我們決不能與中國隔絕，但我們必須減少風險。"

據法新社，歐盟委員會主席列出了歐盟的戰略經濟領域過度依賴中國的危險，特別是在新的可持續技術所需的原材料方面。馮德萊恩指出，"我們必須準備重新關注最重要的問題，我們將不得不根據中國共產黨似乎正在演變的方式來調整我們的對華戰略。"

法新社沒有提及馮德萊恩在講話中是否提及歐中投資協定內容。但據自由時報今天報道，馮德萊恩暗示了應終止歐中投資協定談判。

據該報道，歐盟執委會主席馮德萊恩即將於下周訪中，她今（30日）表示，中國正在尋求一個以北京為主導的國際新秩序，歐盟必須捍衛安全和經濟利益，並暗示應該終止歐中投資協定（CAI）。她還警告成員國，應該改變與中國的關係，否則恐成為中國經濟霸凌的受害者。

馮德萊恩在訪問中國行前發表演講稱，歐盟需與北京接觸，但必須制定一項戰略降低歐盟與中國的關係和依賴性。馮德萊恩說，我們必須認識到，世界和中國在過去三年裡發生了變化，必須重新評估歐中投資協定。而且，中國對小國的經濟脅迫，包括澳大利亞和歐盟成員國立陶宛，都是歐洲需要改變策略的例子，以便與在對抗中國方面與盟友保持一致。