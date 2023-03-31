安理會呼籲採取“緊急措施”以減少核風險

軍事

歐洲 – 俄羅斯的親密盟友白俄羅斯總統盧卡申科31日在全國電視講話中呼籲休戰。他表示，我冒着風險提議在莫斯科和基輔之間進行“無先決條件”的會談。他還表示，在衝突升級之前必須停下來。而普京透過其發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)的話回絕了盧卡申科的呼籲。

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佩斯科夫表示，關於烏克蘭，一切都沒有改變：特別軍事行動仍在繼續，因為這是實現我們國家今設定目標的唯一途徑。

俄羅斯宣布在白俄羅斯部署戰術核武器之後遭到西方國家的普遍譴責。 法國駐聯合國大使德里維埃（Nicolas de la Rivière）31日表示，俄羅斯這麼做是“對軍控、歐洲戰略穩定以及國際和平與安全的又一次打擊。”

英國常駐聯合國副代表詹姆斯·卡里烏基(James Kariuki)直截了當地表示，明確地說，沒有其他國家提出在這場衝突中使用核武器的可能性，沒有國家威脅着俄羅斯的主權。卡里烏基還表示，俄羅斯還在嘗試威脅和恐嚇，到目前為止沒有奏效，它也不會奏效。我們將繼續支持烏克蘭的自衛努力。

巴西常駐聯合國代表科斯塔（Ronaldo Costa Filho）在核武擴散威脅上的態度與英美法有所不同。他發言表示，以惡制惡是行不通的。

俄羅斯總統普京3月25日說，俄羅斯已經與鄰國白俄羅斯達成協議，在白俄羅斯境內部署戰術核武器，但不會違反核不擴散協議。

聯合國裁軍事務廳高級代表中滿泉（Izumi Nakamitsu）31日表示，3月25日，俄羅斯聯邦宣布與白俄羅斯達成協議，將在白俄羅斯領土部署非戰略核武器。 在涉及核軍備問題上，我想明確一點：所有國家都應避免採取任何可能導致局勢升級、誤解或誤判的行動。

3月31日，中國常駐聯合國副代表耿爽首先感謝中滿泉高級代表的通報。耿爽在安理會審議烏克蘭危機涉核問題時的發言呼籲廢除“核共享”安排，主張所有核武器國家都不應在境外部署核武器並應撤出在境外部署的核武器。法新社表示，耿爽做上述表態時沒有提及任何國家。

耿爽重申了中方在烏克蘭問題上的立場。他表示，中國反對武裝攻擊核電站等和平核設施，強調核武器用不得、核戰爭打不得，反對使用或威脅使用核武器，防止核擴散、避免出現核危機等方面內容。