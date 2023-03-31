巴黎奧運會2俄運動員是否參賽 人權專家稱應想到烏克蘭戰爭里生命尊嚴

烏克蘭/俄羅斯/白俄羅斯/奧運會

據一位人權學者稱，國際奧委會和聯合國文化權利特別報告員Alexandra Xanthaki的任務是評估俄羅斯和白俄羅斯的恢複比賽權利情況，但都忽視了烏克蘭運動員的權利。

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人權學者帕特里夏-維特Patricia Wiater周四在一個在線新聞發布會上說， "問題是擬議的重新接納參賽條件是否足以確保尊重烏克蘭運動員的人權。"此前兩天，國際奧委會建議恢復俄羅斯和白俄羅斯運動員自俄羅斯入侵烏克蘭以來被禁賽的權利。

人權專家提問說，"它們是否相稱，是否足以防止體育賽事被用於戰爭宣傳？"

烏克蘭和其他國家的運動員參加了這次討論會議。

Patricia Wiater稱，"不幸的是，無論是國際奧委會的聲明還是聯合國文化權利問題特別報告員Alexandra Xanthaki都沒有提到這一點。

她認為，審查重新接納2俄運動員參賽問題時這一點非常重要。

"Patricia Wiater是德國奧委會支持禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員的立場的幕後推手。

國際奧委會執行委員會周二建議恢復俄羅斯和白俄羅斯運動員在中立旗幟下和以個人身份參加國際體育比賽，只要他們不積極支持烏克蘭的戰爭。

烏克蘭、波蘭和波羅的海國家威脅如果俄羅斯和白俄羅斯的運動員參賽，就要抵制2024年巴黎奧運會，他們稱將在適當的時候決定他們是否會參加巴黎奧運會。

本月早些時候，國際擊劍聯合會搶在國際奧委會的建議之前，向這兩個國家的運動員重新開放了賽事權利。

這一決定導致300多名現役和退役擊劍運動員簽署了一封致國際奧委會的信，要求巴赫和國際擊劍聯合會代理主席伊曼紐爾-卡西亞達基斯維持將俄羅斯人和白俄羅斯人排除在外的立場。巴赫本人是1976年奧運會團體花劍冠軍。

德國擊劍運動員Lea Krüger在周四的新聞發布會上說："在這裡，我們談論的是生命，而不僅僅是比賽。" 他批評國際奧委會設定的條件 "不夠充分"。

烏克蘭運動員Olga Kharlan在2008年贏得了團體佩劍的奧運金牌，她批評說，如果俄羅斯運動員可以參加奧運會，而烏克蘭運動員不參加，那將是不可思議的。

這位烏克蘭運動員說，“我們必須盡一切努力，確保俄羅斯和白俄羅斯運動員不能參加比賽，這是因為他們的戰爭行動和戰爭宣傳。”她告訴法新社記者，"對我來說，作為一名運動員，我當然希望能去比賽。然而，作為一個烏克蘭人，我很難想象能坐在他們旁邊，知道他們支持戰爭或對戰爭保持沉默。"她還告訴記者，"他們中的一些人代表着每天都在轟炸烏克蘭的俄羅斯軍隊。"

世界田徑協會及其主席塞巴斯蒂安-科因禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員參加比賽而受到讚揚。但其他國際聯合會和體育機構卻因立場不一樣受到抨擊。

烏克蘭網球運動員Marta Kostyuk（世界排名第38位）說，當她和她的同胞們說他們不會與俄羅斯對手比賽時，她對WTA的反應感到驚訝。"他們的回應是+我們將凍結你們的排名，一旦戰爭結束，你們還可以再回來比賽+，"這位20歲的選手說。"這聽起來很荒謬。她感嘆道：“去年我們感到被不同的體育組織、WTA、ATP和國際網球聯合會（ITF）極端歧視。”