普京批准新版俄外交政策構想：不自視為西方敵人，深化與中印關係

俄羅斯/政治/國際

俄羅斯總統普京3月31日簽署了關於批准新版《俄羅斯聯邦外交政策構想》的總統令。普京當天與俄聯邦安全會議常委舉行會議，俄外長拉夫羅夫在會上就新版外交政策構想做了彙報。據悉，俄羅斯上一次修訂外交政策構想文件是2016年。

廣告 繼續瀏覽後續

據俄新社報導，普京周五與俄聯邦安全會議常委開會時說：“今天我簽署了關於批准新版《俄羅斯聯邦外交政策構想》的命令”。他強調，當前世界形勢發生重大變化，重大戰略文件不得不進行調整。據他介紹，更新後的外交政策構想文件將成為俄羅斯中長期實際行動的基礎，也將成為該國在國際關係領域進一步工作的理論基礎。

據塔斯社報導，該文件長達43頁，由六個部分組成，共76個段落。根據新版俄聯邦外交政策構想的文本，它是一份戰略規畫文件，代表了俄羅斯在外交政策領域的國家利益、外交政策的基本原則、戰略目標、主要任務和優先領域的觀點體系。

俄新社援引該文件提出的主要規定包括：“俄羅斯不認為自己是西方的敵人，不與西方隔絕，對西方沒有敵意；莫斯科指望西方國家認識到對抗是徒勞的，並希望恢復平等互動；俄羅斯認為華盛頓的路線是其安全與國際和平的主要風險來源；優先清除美國主導世界的痕跡；莫斯科尋求在互惠原則的基礎上平等地確保所有國家的安全；特別重要的是全面深化與中國和印度的關係和協作；近鄰的主要目標是把該地區變成一個和平、睦鄰和繁榮的地區。”

文件指出：“俄羅斯旨在進一步加強與中華人民共和國的全面夥伴關係和戰略合作，優先發展各領域的互利合作，在國際舞台上提供互助，加強協調，以確保安全、穩定、歐亞大陸和世界其他地區在全球和區域層面的可持續發展。”

文件補充說：“俄羅斯將繼續與印度共和國建立特殊特惠戰略夥伴關係，以提高水平並擴大所有領域的互動，以實現互利，並特別注意增加雙邊貿易、投資和技術聯繫，確保它們抵制不友好國家及其聯盟的破壞性行動。”

報導指，俄羅斯上一次修訂外交政策構想是在2016年。2022年1月底，俄羅斯外交部起草了一份新文件草案，該文件本應考慮到國際形勢的變化。俄羅斯外交部此前指出，更新後的構想文件中的許多條款，將決定莫斯科“在未來4-6年內”的外交政策路線。