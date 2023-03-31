烏戰邁入第400天 俄羅斯與歐美對抗加劇

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俄羅斯指控一名美國記者從事間諜活動，而芬蘭離加入北約成員國的目標越來越近，隨着烏克蘭戰爭周五進入第 400 天，莫斯科與西方國家之間的緊張關係加劇。

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路透社今天報道稱，隨着美國記者在俄羅斯被捕、北約擴張，俄羅斯對烏克蘭戰爭演進，加劇俄羅斯與歐美對抗。

烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 在周四晚上的視頻講話中談到了烏克蘭自 2022 年 2 月 24 日俄羅斯入侵以來 400 天內走過的“偉大道路”。澤連斯基稱，“烏克蘭將在前線獲勝……我們終將不會在我們的土地上留下任何一絲俄羅斯的痕跡，我們也不會讓任何敵人逍遙法外。”

烏克蘭軍方一直在策畫反攻。

周四早些時候，《華爾街日報》否認對其記者埃文·格什科維奇的間諜指控，並要求立即釋放他。克里姆林宮表示他已被“當場抓獲”，但沒有提供任何文件或視頻證據。

白宮譴責俄羅斯的行為，並敦促在俄羅斯居住或旅行的美國公民立即離開。

被抓的美國記者被帶到莫斯科，法院在非公開聽證會上下令將他審前拘留至 5 月 29 日。根據俄羅斯法律，從事間諜活動最高可判處 20 年監禁。

西方政治分析人士推測，莫斯科可能會尋求與華盛頓交換囚犯，以換取格什科維奇，或者以其他方式利用他作為外交籌碼。

路透社報道稱，土耳其議會周四批准了一項法案，允許芬蘭加入北約。在匈牙利立法機構周一批准了一項類似法案後，土耳其議會是西方防務聯盟 30 個成員中最後一個批准芬蘭加入的國家。

瑞典也尋求加入北約，作為對俄羅斯入侵烏克蘭的回應。俄羅斯入侵的主要理由之一是阻止西方軍事同盟擴大。該聯盟及其成員向基輔提供了軍事和經濟援助。

北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格告訴福克斯新聞：“很快芬蘭和瑞典都將成為成員國，這意味着俄羅斯總統普京正在得到與他想要的完全相反的東西。” “他想要更少的北約。他卻看到了更多成員的北約。”