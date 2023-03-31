美國國際媒體總署：全球記者工作環境更加惡劣

新聞自由接受考驗

國際 – 美國國際媒體總署（USAGM）3月31日表示，俄羅斯安全部拘捕美國《華爾街日報》莫斯科分社記者格什科維奇（Evan Gershkovich）充分顯示了世界各地針對記者的威脅逐年急劇增加。他還表示，包括美國之音電台在內的記者面臨更大的危險。

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美國總統拜登呼籲俄羅斯釋放《華爾街日報》駐莫斯科分社記者埃文·格爾什科維奇，而該報的編輯委員會則認為美國應當因此驅逐俄羅斯駐美國大使

美國國際媒體總署首席執行官、前美國之音(VOA)台長阿曼達·貝內特(Amanda Bennett)在海牙表示，針對記者的虛假信息和恐嚇氣氛再次表明，媒體需要接觸到中國、伊朗和俄羅斯等國家的民眾。

她還表示，“從事新聞職業又不是在犯罪。記者不應該因為報道而被捕。”她補充說，格什科維奇先生因涉嫌從事間諜活動而在俄羅斯被拘留，這是該國近代史上前所未有的案件。

貝內特女士的代理機構還負責監管“自由歐洲電台”、“自由電台”、“自由亞洲電台”、馬蒂廣播電台和其他媒體機構。她在荷蘭率領美國代表團參加拜登總統的“民主峰會”。

他還提到，俄羅斯入侵烏克蘭、中國發生新冠疫情、伊朗婦女的抗議活動，我們的媒體點擊率和收視率都竄高了很多。她認為，當一個國家發生危機，不信任自己的政府講出真相的時候，他們就會救助於美國媒體。她還表示，美國全球媒體機構可以覆蓋俄羅斯境內約10%人口。

阿曼達·貝內特是一位美國新聞從業員和作家，同時是美國之音前台長。她曾經因為批判民主國家政府事務獲得普利策獎。2020年6月15日，阿曼達·貝內特辭去美國之音台長一職。2021年11月12日，美國總統拜登提名她出任美國國際媒體署署長。