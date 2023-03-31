馬克龍：法國不會忘記布查鎮的屠殺

軍事

歐洲 – 3月31日，烏克蘭總統澤連斯基紀念烏軍奪回布查鎮一周年，並譴責俄羅斯在當地犯下殘酷罪行。法國總統在一段視頻中表示，俄羅斯的侵略導致對烏克蘭及其人民犯下了戰爭罪行。

廣告 繼續瀏覽後續

法國總統馬克龍在視頻中表示，俄羅斯領導人非但沒有譴責這些罪行，反而允許甚至縱容它們發生。這些做法是無視國際法，其明確目標是通過暴力征服烏克蘭民族。

法國總統表示，因沒有正義就沒有和平。“我們不能忘記任何踐踏國際法、犯有戰爭罪或危害人類罪的行為。

布查鎮大屠殺是俄羅斯聯邦武裝力量在2022年俄羅斯入侵烏克蘭中的布查戰役期間，在其佔領的烏克蘭基輔州布查中犯下的一起大屠殺平民事件，有指控稱其為種族滅絕、反人類罪和戰爭罪。

證據顯示死者為烏克蘭平民而非戰鬥人員。被害者死法幾乎都是先遭繩子反綁與膠帶封口後再被凌虐與行刑式槍殺，最後使用亂葬崗埋葬，有些被害者屍體直接被隨意丟棄，這些被害者的屍體全身都布滿傷痕與彈孔，甚至有些被害者屍體不全，更有女性被害者屍體是衣衫不整或是有被性侵過的痕跡。

衛星圖像顯示在俄羅斯佔領布查期間，街道上出現了大量平民屍體。烏克蘭指控俄羅斯犯下戰爭罪，烏克蘭總統澤連斯基指這可能是一起有策畫與組織性的種族滅絕式大屠殺事件。

俄羅斯一直矢口否認。俄國外交發言人紮哈羅娃(Maria Zakharova)31日還在重申，所謂的布查鎮事件是基輔的“粗魯和憤世嫉俗的挑釁”。