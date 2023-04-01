侵烏戰如火如荼 俄羅斯輪值安理會主席遭批打臉聯合國

聯合國/俄羅斯/烏戰/安理會輪值主席

在烏克蘭侵略戰爭戰火燃燒400天，俄羅斯接任聯合國安理會輪值主席國。國際社會中有對入侵烏克蘭、侵略國的領導人被國際社會通緝的國家可以擔任聯合國執行機構的輪值主席國感到不安。評論稱聯合國被嘲笑蒙羞。

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據本台駐紐約記者Carrie Nooten報道，公民運動Atlas稱這是一個 "笑不出來的的愚人節"，並對像俄羅斯這樣違反聯合國憲章和國際法原則入侵烏克蘭的國家被允許接任安理會輪值主席一個月感到失望。烏克蘭稍早稱這是一個 "糟糕的玩笑"。俄羅斯卻於今天從莫桑比克手中接過聯合國執行機構的輪值主席權。

阿特拉斯運動的聯合創始人安德里亞-文森說："如果80年前，納粹德國擔任安全理事會主席，儘管當時還不存在，我希望當時的人們不會接受這種情況。如果俄羅斯還沒有像納粹德國那樣犯罪，那麼至少俄羅斯也正在接近。俄羅斯要對20多萬人的死亡負責，對1800萬人流離失所.負責.....。現在很明顯，俄羅斯沒有任何意願試圖讓侵略戰爭停下來，所以我們唯一能做的就是採取強有力的制裁行動"。

俄羅斯外長拉夫羅夫將於4月在紐約主持一次聯合國安理會會議。 俄羅斯擔任主席期間的另一項重要活動將是安理會關於 "通過捍衛《聯合國憲章》的原則實現有效的多邊主義 "的高級別公開辯論。這次會議將由拉夫羅夫主持。" 根據他的女發言人瑪麗亞-紮哈羅娃告訴新聞界，拉夫羅夫還將在4月25日主持一次關於中東問題的辯論會。

據這個非政府組織稱，面對外交官們 "缺乏回應"，阿特拉斯組織呼籲今天下午在倫敦和其他安全理事會成員國的首都舉行示威。但最重要的是，該組織要求七個成員國的外交官抵制這些會議。這是一個強烈的象徵行動，但不太可能被跟進：在紐約，外交官們拒絕阻礙安理會在其他問題上的行動能力。但他們承諾將保持警惕，阻止俄羅斯本月可能施加的任何阻撓。

據美國執行發言人卡琳-讓-皮埃爾周四說，"我們預計俄羅斯將繼續利用這個席位傳播虛假信息，並試圖轉移人們對俄羅斯企圖為莫斯科在烏克蘭的侵略行動以及俄羅斯武裝部隊成員正在犯下的戰爭罪行進行辯護的注意力。"

在聯合國，俄羅斯卻抱怨說它面對的是 "西方集團"，自2022年2月俄羅斯在烏克蘭發動軍事侵略攻勢以來，西方一直排斥俄羅斯。