俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯總統府克里姆林宮發言人昨天回應白俄羅斯總統盧卡申科建議侵烏戰現在停火的說法，稱現在停火不妥，俄羅斯尚且沒有達到對烏克蘭採取特別軍事行動的目標。該發言人還稱，中國提出的烏克蘭和平計畫的部分內容目前無法實現，因為烏克蘭方面不願意，或者更確切地說，沒有能力違抗他們的上司和指揮官”。

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俄羅斯稱烏克蘭戰爭現在停火不會實現莫斯科的目標。在俄羅斯總統普京最親密的盟友白俄羅斯總統盧卡申科呼籲立即無條件停火，並要求莫斯科和基輔開始就持久和平解決方案進行談判後，克里姆林宮對此做出了反應。克里姆林宮發言人德米特里佩斯科夫告訴記者，俄羅斯已經注意到盧卡申科的建議，普京將在下周與他討論此事。克里姆林宮發言人表示，俄羅斯在烏克蘭的目標目前無法通過停止戰鬥來實現。

克里姆林宮發言人稱，“就烏克蘭戰爭而言，一切都沒有改變，特別軍事行動仍在繼續，因為今天這是我們實現目標的唯一手段。”他說，中國提出的烏克蘭和平計畫的部分內容目前無法實現，因為烏克蘭方面不願意，或者更確切地說，沒有能力違抗他們的上司和指揮官”。

路透社說，莫斯科在沒有證據支持的情況下指控烏克蘭的西方支持者已命令基輔不要尋求停火。

俄羅斯曾表示對和平持開放態度，但明確表示這只會按照俄羅斯的條件行事。克里姆林宮說，基輔必須接受當地的“新現實”。俄羅斯已經佔領並聲稱吞併了超過六分之一的烏克蘭領土。

烏克蘭表示，作為任何和平協議的先決條件，俄羅斯必須撤軍，並表示任何臨時停火只會讓俄羅斯為未來的軍事行動有喘息時間重新集結。

路透社說，俄羅斯稱美國及其盟友正在利用烏克蘭作為“混合戰爭”的一部分，他們的目標是在戰略上打敗俄羅斯。烏克蘭和西方國家譴責，俄羅斯的說法是為入侵烏克蘭辯護的毫無根據的借口。