俄羅斯諾貝爾和平獎得主編輯：格什科維奇不是間諜！

美國/俄羅斯/華爾街日報記者遭逮捕

俄羅斯獲得諾貝爾和平獎的俄羅斯記者德米特里·穆拉托夫 (Dmitry Muratov)稱，他不認為被捕的美國華爾街日報記者埃文格什科維奇是間諜。德米特里·穆拉托夫希望美國與俄羅斯通過外交手段儘快釋放他。

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諾貝爾獎得主，俄羅斯編輯德米特里·穆拉托夫 (Dmitry Muratov) 告訴路透社，俄羅斯當局針對美國華爾街日報記者格什科維奇 (Gershkovich) 的案件，表明新聞業成為俄羅斯危險職業的更廣泛趨勢的一部分。

德米特里·穆拉托夫稱，“我認識格什科維奇。去年我見過他兩三次。我知道存在利用記者作間諜、情報人員和‘非法’（未申報的間諜）的做法，但格什科維奇不是那種情況。”

俄羅斯《新報》總編輯德穆拉托夫說：“格什科維奇不是那種所謂的深度隱藏特工，即利用記者身份和他的記者資格作為間諜活動的掩護……格什科維奇不是間諜。”

穆拉托夫2021年他因捍衛俄羅斯新聞自由所做的努力而獲得諾貝爾和平獎。

周五，穆拉托夫在莫斯科舉行的非公開法庭聽證會上就弗拉基米爾·卡拉-穆爾紮 (Vladimir Kara-Murza)案發表講話，反對派政客面臨叛國罪和散布有關武裝部隊的虛假信息等指控。

穆拉托夫還引用了伊萬·薩夫羅諾夫 (Ivan Safronov)的案例，這位前記者去年因叛國罪被判處 22 年監禁。穆拉托夫說，“每一次，我們都被指控從事間諜活動和叛國罪。這是一種趨勢，這表明新聞業是一個危險的職業，對俄羅斯和其他記者來說都是如此。”

穆拉托夫是獨立報紙《新報》(Novaya Gazeta) 的主編，該報在過去二十年中有數名記者遇害，去年俄羅斯在烏克蘭發動侵略戰爭後，該報的註冊被撤銷。穆拉托夫說，自那時以來，俄羅斯已有 260 多家出版物被關閉、封鎖或註銷。

穆拉托夫稱，“我真的不明白，鑒於這種趨勢和缺乏媒體競爭，你如何能夠舉行總統普京宣布的 2024 年選舉，”他說，“這是否意味着他們會在沒有困難的話題、討論、候選人計畫的情況下繼續前進？我開始不明白這是怎麼回事了。”

路透社引述穆拉托夫說，他知道“流行的理論”，即格什科維奇已被抓住作為莫斯科與美國交換囚犯的籌碼。但穆拉托夫沒有說他自己是否相信。穆拉托夫說，他非常希望“通過秘密外交”儘快釋放格什科維奇。