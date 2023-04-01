北約： 幾天內將在總部升芬蘭國旗

新成員國

歐洲 – 土耳其國會通過支持芬蘭加入北約（NATO）的法案後，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）3月31日表示，芬蘭會在“幾天內”正式成為北約成員國。土耳其國會經歷了數月的作梗，終於在3月30日通過支持芬蘭加入北約，芬蘭進入這個軍事聯盟的道路，掃除了最後一道障礙。

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斯托爾滕貝格在推特發文，向芬蘭恭喜即將加入北約，他寫道“我期待未來幾天內，在北約總部升起芬蘭國旗。團結在一起，我們就更強大、更安全”。

俄烏衝突爆發後，原本長期保持中立、不參與軍事聯盟的芬蘭和瑞典決定加入北約。芬蘭與俄羅斯擁有長達1340公里的漫長邊界，是歐盟成員國中與俄羅斯邊界最長的。目前芬蘭的邊境主要由輕型木製圍欄保護，主要是為了防止大規模非法移民越過邊界。

2022年7月，由於擔心俄羅斯可能利用非法移民對芬蘭施加政治壓力，芬蘭通過了對其《邊防法》的新修正案，以促進建立更堅固的圍欄。

2022年9月，自俄羅斯總統普京下令部分動員預備役軍人後，為防止大規模非法移民的湧入，芬蘭決定修建防護欄。

芬蘭邊防部門在一份聲明中表示，芬蘭東南邊境口岸伊瑪特拉（Imatra）的圍欄工程於2月28日開始進行森林清理，道路建設和圍欄工程計畫於3月開始。

聲明補充說，伊瑪特拉的3公里防護欄試點項目預計將在6月底完成。3/4的芬蘭人贊成加入北約。芬蘭總理馬林（Sanna Marin）31日表示，為加入北約我們付出了巨大的努力，我為之感到自豪。

從下個星期開始，芬蘭士兵將正式加入北約部隊。 加上預備役軍人，芬蘭共有 280,000 名士兵準備為保衛國家而戰。